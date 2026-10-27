Iran tổ chức hội nghị an ninh với Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan

Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, các quan chức tham dự gồm Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Khalid bin Salman, Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir và người đứng đầu cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin. Phía Iran có Tổng thống Masoud Pezeshkian và Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cùng các quan chức cấp cao khác.

Phó thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Bagheri cho biết, các bên tiến hành tham vấn về an ninh khu vực và tổ chức cuộc họp chung. Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, cuộc gặp nhằm “hạ nhiệt căng thẳng giữa các bên trong cuộc khủng hoảng hiện nay, đồng thời khuyến khích đối thoại và các giải pháp ngoại giao”.

Quang cảnh cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian với các quan chức an ninh và quốc phòng Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

Phát biểu khi tiếp các quan chức nói trên, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, Tehran ủng hộ mọi thỏa thuận góp phần tăng cường đoàn kết giữa các quốc gia Hồi giáo, đồng thời thúc đẩy an ninh và phát triển khu vực. Ông nhấn mạnh, các quốc gia Hồi giáo cần đoàn kết trước những mối đe dọa nhằm vào người dân trong khu vực.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, các vấn đề được đề cập trong cuộc họp cũng bao gồm tình hình Palestine, Lebanon và những diễn biến tại khu vực lân cận. Ông Baghaei cũng nêu vấn đề mà Tehran gọi là chính sách mở rộng ảnh hưởng của Israel, cùng những hệ quả từ các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel đối với an ninh toàn khu vực.

Giới chức Iran đánh giá việc các quốc gia Trung Đông chủ động tìm kiếm cơ chế bảo đảm an ninh dựa trên lợi ích và quan ngại của chính mình là tín hiệu tích cực. Tehran lâu nay thúc đẩy quan điểm xây dựng một cơ chế an ninh khu vực với sự tham gia của các nước trong khu vực, hạn chế sự can dự từ bên ngoài. Một quan chức cấp cao Iran cho biết, chương trình hạt nhân của nước này sẽ không được đưa ra thảo luận tại cuộc gặp ngày 26-10. Quan chức này đồng thời cho biết Mỹ cần đáp ứng các điều kiện của Tehran để chấm dứt lâu dài cuộc xung đột với Iran.

Theo đề xuất mà Iran chuyển tới Washington thông qua các bên trung gian hồi giữa tháng 9, những điều kiện này bao gồm dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran và chấm dứt các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận trong khu vực.