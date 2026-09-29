Iran tìm kiếm hoà bình nhưng cũng sẵn sàng 'chiến tranh tận thế' với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẵn sàng đối phó mọi hành động thù địch từ Mỹ, "ngay cả khi dẫn đến chiến tranh tận thế", trong lúc căng thẳng giữa 2 nước tiếp tục kéo dài.

"Chúng tôi đến New York không phải để tuyên truyền về cuộc chiến. Chúng tôi đến để xây dựng hòa bình", ông Araghchi viết trên X ngày 27/9, đồng thời nhắc lại nội dung cuộc phỏng vấn với NBC tại New York.

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran vẫn muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Ông nói Iran "sẵn sàng cho ngoại giao" và cho rằng Washington cần lựa chọn giữa đàm phán và tiếp tục đối đầu.

Trước đó, Iran đã chuyển cho Mỹ thông qua các bên trung gian một đề xuất gồm lộ trình 7 ngày nhằm mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán.

Theo đề xuất được ông Araghchi công bố, Tehran sẵn sàng khôi phục hoạt động hàng hải bình thường nếu Washington đáp ứng một số điều kiện, trong đó có chấm dứt phong tỏa hàng hải, nới các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động bán dầu và giải phóng tài sản Iran bị đóng băng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/9 tuyên bố bác bỏ đề xuất này, cho rằng Tehran đưa ra kế hoạch vì đang chịu thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi sau đó, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran có thể tiếp tục trong tuần này.

Ông Araghchi cho rằng Iran từng chấp nhận đàm phán với Mỹ nhưng giao tranh lại bùng phát giữa quá trình đối thoại.

Theo Ngoại trưởng Iran, Tehran vẫn muốn tiếp tục ngoại giao vì không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đạt được hòa bình.

Ở chiều ngược lại, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho rằng Tehran không đàm phán với thiện chí và đã vi phạm những cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 6.

Ông Araghchi bác bỏ cáo buộc này, lập luận rằng nếu Washington cho rằng Iran vi phạm thỏa thuận thì có thể sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp thay vì tiến hành không kích.

Khi được hỏi có tin tưởng Tổng thống Trump hay không, ông Araghchi đáp rằng Iran "chỉ tin tưởng chính mình".

Về chương trình hạt nhân, Ngoại trưởng Iran tiếp tục bảo vệ quyền làm giàu uranium của Tehran và cho rằng hoạt động này thuộc chương trình hạt nhân hòa bình.

Ông đồng thời khẳng định "chiến tranh không phải giải pháp" và cho biết các vấn đề hạt nhân có thể được đưa vào giai đoạn sau của tiến trình đàm phán, trong khi trước mắt tập trung vào các biện pháp xây dựng lòng tin.

Như vậy, tuyên bố "chiến tranh tận thế" của ông Araghchi đi kèm thông điệp kép: Tehran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tiếp tục hành động quân sự, nhưng vẫn tuyên bố muốn duy trì kênh đàm phán.

Trong khi đó, Washington và Tehran vẫn bất đồng sâu sắc về điều kiện chấm dứt giao tranh, các biện pháp trừng phạt và vấn đề hạt nhân.