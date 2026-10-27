Iran tiết lộ đồng thuận an ninh sau cuộc hội đàm đầu tiên với Liên minh Mecca

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết các bên tham gia cuộc hội đàm bốn nước tại Tehran ngày 26/10 nhất trí rằng an ninh Tây Á cần dựa vào các quốc gia trong khu vực và ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài.

Theo Al Jazeera, ông Mohsen Rezaei đưa ra nhận định trên sau cuộc gặp giữa các phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Pakistan và Iran nhằm thảo luận về an ninh khu vực, các hoạt động của Israel trong khu vực và tình hình Palestine, Liban.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nói: “Chúng tôi đi đến kết luận rằng an ninh Tây Á phải dựa vào các quốc gia trong khu vực và mọi sự can thiệp từ bên ngoài đều phải được ngăn chặn”.

Ông Rezaei cho rằng các nước trong khu vực lẽ ra phải bắt đầu hợp tác sớm hơn, đồng thời nhận định chuyến thăm Tehran của các phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia cho thấy những lời đe dọa của Mỹ không có tác dụng ở cấp độ toàn cầu.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố rằng các cuộc hội đàm với quan chức cấp cao của ba nước đã tạo ra bầu không khí mới, tích cực, đồng thời nói thêm: “Bốn nước tin rằng hợp tác giữa họ là một lối thoát khỏi những cuộc khủng hoảng mà khu vực đang đối mặt”.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng nhấn mạnh Israel phải ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Liban, miền Nam Syria, Dải Gaza và Bờ Tây.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết cuộc gặp tại Tehran giữa các quan chức Iran và đại diện cấp cao của những nước thuộc Liên minh Mecca - Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan - có thể đánh dấu sự khởi đầu của một khuôn khổ an ninh do các nước trong khu vực xây dựng.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về việc bốn nước ký kết thỏa thuận an ninh mới hoặc công bố cơ chế phối hợp cụ thể sau cuộc hội đàm.