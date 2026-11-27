Các nỗ lực trung gian của Qatar và Pakistan nhằm thúc đẩy đàm phán giữa Iran và Mỹ vẫn đang tiếp diễn. (Nguồn: Anadolu)

Trả lời Đài truyền hình nhà nước Iran, ông Araghchi cho biết, các nhà trung gian Qatar và Pakistan vẫn thường xuyên chuyển tải ý tưởng, đề xuất giữa hai bên. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran hiện ưu tiên tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các lệnh trừng phạt, thay vì chỉ tập trung vào đàm phán.

Theo Ngoại trưởng Iran, Tehran đang tìm kiếm nhiều kênh khác nhau để đáp ứng nhu cầu trong nước và đối phó với các nỗ lực áp đặt phong tỏa kinh tế.

Iran cũng xem xét những đề xuất có thể mở ra hướng đi mới, song kiên quyết yêu cầu thực hiện các điều kiện liên quan việc mở lại eo biển Hormuz.

Các yêu cầu Iran chuyển tới Washington bao gồm dỡ bỏ điều mà Tehran gọi là phong tỏa hàng hải, bảo đảm tàu thương mại và tàu chở dầu được đi lại an toàn qua eo biển Hormuz, chấm dứt các lệnh trừng phạt đơn phương, miễn trừ hạn chế đối với xuất khẩu dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran đang bị phong tỏa. Tehran cũng yêu cầu duy trì vật liệu hạt nhân trên lãnh thổ Iran và chấm dứt xung đột.

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn, ông Araghchi phủ nhận cáo buộc mà Israel đưa ra rằng, các cơ sở sản xuất dược phẩm của nước Cộng hòa Hồi giáo được sử dụng để chế tạo hoặc che giấu vũ khí hóa học, đồng thời mô tả điều này là một âm mưu nhằm đánh lừa và lôi kéo Mỹ vào một cuộc xung đột mới.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cáo buộc: “Chính quyền Israel đã từ chối tham gia bất kỳ công ước nào về cấm vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học. Nước này sở hữu hàng trăm đầu đạn hạt nhân, đã tấn công 7 quốc gia trong khu vực và chiếm đóng lãnh thổ ở một số nước”.

Về phía Israel, người phát ngôn quân đội Effie Defrin tuyên bố, nước này sẵn sàng tấn công Iran bằng vũ lực vào bất kỳ thời điểm nào, kể cả hành động độc lập mà không cần Mỹ.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel và những cơ sở mà nước này xác định là căn cứ quân sự của Mỹ tại các quốc gia Arab.

Ngày 18/6, Washington và Tehran ký biên bản ghi nhớ ngừng bắn với sự trung gian của Pakistan. Tuy nhiên, việc triển khai văn kiện này bị đình trệ do bất đồng về quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Từ tháng 7, các cuộc đối đầu quân sự giữa hai bên nhiều lần tái diễn và lan sang một số quốc gia Arab trong khu vực, bất chấp những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.