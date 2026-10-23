Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Arash, một trong những dòng UAV đã được Quân đội Iran đưa vào sử dụng, đã được nâng cấp một số tính năng kỹ thuật trong phiên bản mới nhất. Những cải tiến này bao gồm nâng cao độ chính xác khi tấn công mục tiêu nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển một biến thể trang bị động cơ phản lực.

Một chuyên gia UAV của Quân đội Iran cho biết Arash đã phát triển thành một dòng UAV đa dạng, với nhiều phiên bản sở hữu những năng lực tác chiến khác nhau.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh việc mở rộng các loại hệ thống dẫn đường có khả năng hoạt động độc lập với hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Đầu đạn của UAV cũng được nâng cấp, sử dụng vật liệu nổ mạnh nhằm tăng mức độ thiệt hại gây ra cho mục tiêu.

Theo thông tin được hãng thông tấn WANA của Iran ngày 22/10 đăng tải, việc tăng trọng lượng đầu đạn từ 50 kg lên 100 kg đã giúp tăng gấp đôi tải trọng thuốc nổ của UAV Arash.

Trước đây, UAV Arash từng được sử dụng trong các chiến dịch Lời hứa Chân thật (True Promise) và Sấm sét (Thunderbolt).

Quân đội Iran mở rộng cơ sở sản xuất và kho dự trữ UAV

Tư lệnh Quân đội Iran, Thiếu tướng Amir Hatami, cho biết hoạt động sản xuất trang thiết bị quân sự của lực lượng này không hề suy giảm trong thời gian chiến tranh.

Ông tuyên bố: “Hoạt động sản xuất của chúng tôi không giảm trong chiến tranh. Chúng tôi đã mở rộng các cơ sở sản xuất và hiện có lượng dự trữ đáng kể”.

Tướng Hatami cũng đề cập đến một thỏa thuận nhằm tăng cường năng lực UAV của Quân đội Iran, được ký kết trong những năm cuối nhiệm kỳ Bộ trưởng Quốc phòng của ông, với sự phối hợp của cố Thiếu tướng Mousavi.

Theo Tư lệnh Quân đội Iran, chương trình này hiện đang được triển khai dựa trên hệ thống cơ sở hạ tầng đã được xây dựng, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyên môn của các chuyên gia, doanh nghiệp dựa trên tri thức, trường đại học và các cơ sở kỹ thuật.

Ông cho biết những nỗ lực này đã phát triển thành một hoạt động mang tính công nghiệp.

Việc mở rộng cơ sở hạ tầng sản xuất và khai thác năng lực khoa học, công nghiệp trong nước là những ưu tiên hàng đầu của Quân đội Iran nhằm tăng cường lực lượng UAV.

Phát triển các hệ thống UAV mới, mở rộng nhiệm vụ tác chiến

Theo các nguồn tin quân sự, kho dự trữ UAV của Quân đội Iran đã được mở rộng về quy mô, chủng loại và trình độ công nghệ so với thời kỳ trước cuộc chiến Ramadan.

Việc tăng cường năng lực sản xuất tại các cơ sở trên khắp đất nước cũng góp phần thúc đẩy quá trình phát triển này.

Quân đội Iran đồng thời thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, với tên gọi và các thông số kỹ thuật dự kiến sẽ được chính thức công bố trong thời gian tới.

Hoạt động giám sát dọc biên giới Iran và các khu vực bên ngoài lãnh thổ cũng là một trọng tâm trong nhiệm vụ của lực lượng UAV thuộc quân đội nước này. Các hoạt động này bao gồm giám sát không phận phía Đông eo biển Hormuz và khu vực phía trên Vịnh Oman.

Hoạt động sản xuất hàng loạt UAV và các UAVcỡ nhỏ cũng đang được duy trì liên tục 24 giờ mỗi ngày, với sự tham gia của các chuyên gia trẻ Iran.

Những nỗ lực này nhằm mở rộng năng lực tác chiến và thúc đẩy sự phát triển công nghệ UAV của đất nước.

Các nguồn tin quân sự Iran mô tả nước này là một trong bốn cường quốc UAV hàng đầu thế giới, cho rằng vị thế đó có được nhờ việc mở rộng cơ sở hạ tầng sản xuất, đa dạng hóa các hệ thống UAV và liên tục cải tiến công nghệ.