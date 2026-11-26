Truyền thông nhà nước Iran ngày 25/11 dẫn lời người phát ngôn Quân đội Iran Mohammad Akraminia cho biết quân đội nước này đã nâng mức cảnh giác, triển khai các hệ thống giám sát mới và nâng cấp thiết bị hiện có nhằm tăng cường khả năng theo dõi, kiểm soát eo biển Hormuz. Quan chức này cảnh báo những tàu tự ý đi qua các tuyến đường không được Iran cho phép hoặc không tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng sẽ phải đối mặt với nguy cơ lớn hơn.

Cùng ngày, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hai tàu chở dầu đã va phải thủy lôi, phát nổ và bốc cháy khi tìm cách đi qua tuyến hàng hải mà Tehran coi là không được phép. Trước đó, IRGC cũng tuyên bố ba tàu chở dầu khác bị trúng thủy lôi khi di chuyển qua eo biển này, bất chấp việc được máy bay quân sự Mỹ hộ tống.

Theo hãng tin Reuters, Tehran tuyên bố sẽ không khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz cho đến khi các yêu cầu của nước này được đáp ứng, trong đó có việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận.

Trong khi đó, Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref ngày 25/11 khẳng định Tehran có đủ khả năng ứng phó với lệnh phong tỏa của Mỹ nhờ gia tăng đáng kể lượng hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu biên giới trên bộ. Ông cho biết dự trữ hàng hóa chiến lược của Iran vẫn ở mức tốt và chính phủ đang tìm cách kiềm chế giá các mặt hàng thiết yếu trong ít nhất 3 tháng tới.

Iran hiện phải đối mặt với lạm phát nghiêm trọng do cuộc chiến kéo dài 9 tháng qua. Theo Trung tâm Thống kê Iran, giá tiêu dùng tháng 10 tăng 88,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá thực phẩm và đồ uống tăng tới 112,6%.