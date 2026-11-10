Iran thúc giục Mỹ chấp nhận điều kiện chấm dứt chiến sự

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 8/11 kêu gọi Mỹ nhanh chóng lựa chọn con đường chấm dứt xung đột, nhấn mạnh đề xuất 2 ngày của Tehran vẫn còn hiệu lực. Ông cảnh báo Washington sẽ phải đối mặt với nguy cơ leo thang quân sự nếu tiếp tục lựa chọn giải pháp đối đầu.

“Cử tri Mỹ đã đưa ra lựa chọn của mình. Đã đến lúc Nhà Trắng đưa ra lựa chọn của riêng mình”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X, đề cập đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ hôm 3/11, sự kiện khiến đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội.

Nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh Washington cần đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong đó có chấm dứt chiến sự trên tất cả các mặt trận.

Nếu Mỹ tiếp tục lựa chọn xung đột, lực lượng Iran sẽ tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào những mục tiêu của Washington.

Tuần trước, Tehran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày nếu Mỹ chấp nhận một số điều kiện, bao gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng hàng tỷ USD tài sản Iran đang bị phong tỏa.

Đây được xem là một trong những vấn đề trọng tâm trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt chiến sự kéo dài hơn 8 tháng.

Các quốc gia trung gian đang thúc đẩy Washington và Tehran nối lại đối thoại.

Qatar đóng vai trò dẫn dắt, với sự hỗ trợ của Ai Cập, Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tiến trình ngoại giao chưa ghi nhận bước đột phá đáng kể.

Tổng thống Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, dù tuyên bố chưa vội đưa ra quyết định. Washington tiếp tục gây sức ép buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz và nhượng bộ về chương trình hạt nhân.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá triển vọng đột phá trong đàm phán còn thấp. Ông cho rằng những yêu cầu của Iran đến nay chưa thể được Washington chấp nhận, dù Tổng thống Trump vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Ngày 8/11, ông Trump tiếp tục khẳng định Mỹ đã ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và lệnh phong tỏa hải quân đang gây sức ép lớn lên Tehran.

Ông cũng cho biết các đồng minh vùng Vịnh không muốn xung đột quy mô lớn tái diễn.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết trong những ngày gần đây chưa có hoạt động đáng kể từ các bên trung gian. Ông cho rằng Washington cần thêm thời gian để đánh giá kết quả bầu cử giữa kỳ và xác định hướng đi tiếp theo trong vấn đề Iran