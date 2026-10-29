Iran thúc đẩy kế hoạch 7 ngày chấm dứt chiến sự, mở lại eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 28/10 cho biết Tehran đang duy trì liên lạc thường xuyên với các bên trung gian nhằm tìm cách triển khai kế hoạch 7 ngày chấm dứt chiến sự, thậm chí có thể rút ngắn thời gian thực hiện.

“Trong khi các lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng bảo vệ đất nước, chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực ngoại giao để tìm kiếm giải pháp thành công”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Iran từng gửi đề xuất hòa bình tới Mỹ thông qua Qatar hồi tháng 9. Theo ông Araghchi, kế hoạch đặt mục tiêu mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu những điều kiện cần thiết được đáp ứng, trong đó có lệnh ngừng bắn trên toàn Trung Đông.

Tehran đồng thời yêu cầu giải phóng các tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài, dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ và chấm dứt việc Mỹ phong tỏa hàng hải đối với các cảng Iran.

Trang tin Axios ngày 28/10 cho biết các bên trung gian trong khu vực, do Qatar dẫn đầu, đang thúc đẩy một thỏa thuận ngoại giao nhằm nối lại đàm phán Mỹ - Iran, qua đó hạn chế nguy cơ chiến sự bùng phát trở lại sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ ngày 3/11.

Qatar được cho là đang thuyết phục Iran cho phép thanh sát viên Liên Hợp Quốc tiếp cận các cơ sở hạt nhân từng bị tấn công.

Đổi lại, Washington có thể nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Phái đoàn Qatar đã tới Iran ngày 25/10 để thảo luận về tình hình xung đột, các nỗ lực ngoại giao, eo biển Hormuz và nguồn cung năng lượng.

Trong một diễn biến khác, Wall Street Journal ngày 28/10 đưa tin Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư cho ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Bức thư và những trao đổi tiếp theo giữa quan chức hai nước tập trung vào việc xây dựng khuôn khổ đàm phán, chưa đi sâu vào các điều khoản cụ thể của một thỏa thuận hòa bình.

Trước đó, báo này cho biết Mỹ đã thông báo với một số quốc gia vùng Vịnh về khả năng tiến hành chiến dịch quân sự ngắn nhưng dữ dội nhằm vào Iran sau bầu cử giữa kỳ.

Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận nói Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Tehran cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi trả đũa nếu tiếp tục bị tấn công. Ông Rezaei cho biết các mục tiêu có thể bao gồm cơ sở hạ tầng liên quan đến Mỹ, trong đó có trung tâm dữ liệu và các mục tiêu liên quan đến trí tuệ nhân tạo..