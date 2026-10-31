Iran thừa nhận thực hiện hơn 20 chiến dịch nhằm vào tàu chiến Mỹ, Ai Cập quan ngại đợt leo thang mới

Hải quân Iran kết luận tàu sân bay Mỹ đã trúng đạn sau khi xem xét một loạt diễn biến sau chiến dịch. (Nguồn: Mondfx)

Ông Moghadam cũng lưu ý, hải quân Iran đã thực hiện hơn 20 chiến dịch nhằm vào các tàu chiến của Mỹ và khoảng 300 chiến dịch nhằm vào các lợi ích của Washington tại nhiều địa điểm khác nhau.

Ông tiết lộ, lực lượng Iran đã xác định được tàu sân bay nêu trên trong 2 ngày đầu tiên của cuộc xung đột, bằng cách quan sát trực quan và sử dụng các hệ thống giám sát hiện có để theo dõi vị trí của nó.

Trả lời hãng thông tấn IRNA, ông Moghadam tuyên bố, hải quân Iran đã phóng tên lửa sau khi xác định vị trí tàu sân bay, đồng thời nhấn mạnh con tàu này đã ngừng hoạt động bay trong 3 ngày sau cuộc tấn công trước khi di chuyển ra xa bờ biển Iran.

Hải quân Iran kết luận, tàu sân bay Mỹ đã trúng đạn sau khi xem xét một loạt diễn biến sau chiến dịch.

Vào ngày xảy ra vụ tấn công, tàu sân bay Mỹ đã yêu cầu sự trợ giúp từ một quốc gia ven biển và báo cáo có người bị thương.

* Cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về một đợt leo thang mới trong xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ gây ra hậu quả tàn phá nghiêm trọng hơn và có tác động lớn.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh Đối thoại Manama do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức tại Bahrain, ông Abdelatty cảnh báo: “Vòng xung đột thứ hai sẽ nguy hiểm hơn, gây tàn phá nặng nề hơn và không dẫn đến đâu cả. Chúng ta phải rút ra bài học từ quá khứ”.

Thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 6 đã không thể bảo đảm được lệnh ngừng bắn lâu dài trong xung đột Iran.

Kể từ đó, Tehran đã đề nghị Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa hệ thống cảng biển của Iran, đổi lại nước Cộng hoà Hồi giáo sẽ mở lại tuyến đường thủy đang bị gián đoạn trong vòng 7 ngày.

Trước đó, ngày 30/10, các nhà trung gian hòa giải Qatar đã trở lại Tehran trong nỗ lực mới nhằm thúc đẩy thỏa thuận.

Tuy nhiên, các bên vẫn bất đồng về việc nên ưu tiên đàm phán hạt nhân hay dỡ bỏ lệnh phong tỏa và các biện pháp trừng phạt dầu mỏ.

(theo Tehran Times)