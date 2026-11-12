Iran thừa nhận tấn công Oman, căng thẳng trên eo biển Hormuz leo thang

Khói bốc lên trên đảo Didamar sau đòn tập kích của Iran.

Reuters dẫn nguồn tin riêng thông tin hệ thống định vị và thiết bị liên lạc trên đảo Didamar, còn được gọi là đảo Little Quoin bị tấn công. Vụ việc làm dấy lên những lo ngại về mức độ an toàn của cơ sở hạ tầng hàng hải đóng vai trò duy trì hoạt động vận chuyển dầu qua Vịnh.

Ngay sau đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cũng xác nhận Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện cuộc tấn công nhằm vào hòn đảo này. Tehran cáo buộc hệ thống tại đây được sử dụng để hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz mà không được Iran cho phép.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran, nhân viên và thiết bị trên đảo đang “hỗ trợ hoạt động buôn lậu dầu của kẻ thù”. IRGC cũng khẳng định lực lượng hải quân của họ tiến hành cuộc tấn công. Video do truyền thông công bố cho thấy khói bốc lên gần khu vực mỏm đá trên đảo.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết đã xác định cuộc tấn công xảy ra hôm 8/11, trước khi truyền thông nhà nước Iran chính thức nhận trách nhiệm vào ngày 10/11. Tuy nhiên, ISW cũng đặt vấn đề về mức độ thiệt hại thực tế của vụ việc, khi lưu ý tàu thương mại vẫn tiếp tục di chuyển qua tuyến hàng hải phía nam sau cuộc tấn công.

“Hiện vẫn chưa thể xác định chính xác mức độ thiệt hại đối với các hệ thống cũng như những thiết bị bị ảnh hưởng”, ISW thông báo.

Ảnh vệ tinh đảo Didamar, Oman. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh do Reuters công bố cũng cho thấy những dấu vết cháy sém rõ rệt gần khu vực lắp đặt thiết bị radar và vô tuyến trên đảo. Vụ tấn công diễn ra trong lúc lực lượng Mỹ đang triển khai hoạt động hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và biển Ả Rập.

Hải quân Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran vào tháng 4, sau khi Tehran đóng cửa eo biển Hormuz hồi tháng 2 trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào tháng 6 sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, nhưng đến tháng 7 lại quyết định tái áp đặt biện pháp này.

Tàu thương mại và phương tiện vận tải liên quan khi đi qua tuyến đường thủy nói trên được khuyến cáo lựa chọn hành lang hàng hải phía nam, đi qua vùng biển thuộc Oman. Tuyến đường này nằm ngoài phạm vi kiểm soát quân sự trực tiếp của Tehran và do CENTCOM giám sát.

Đáng chú ý, Didamar là lãnh thổ thuộc Oman khiến vụ tấn công được báo cáo trở thành vấn đề nhạy cảm trong bối cảnh Tehran đang tìm cách gây gián đoạn hoạt động hàng hải trong khu vực. Đây là một hòn đảo đá nhỏ không có người sinh sống, nằm cách mũi bán đảo Musandam của Oman khoảng 10 hải lý về phía bắc, gần một trong những tuyến vận tải thương mại quan trọng qua eo biển Hormuz.

(Nguồn: FOX News)