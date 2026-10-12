Iran: Thỏa thuận với Oman chưa đồng nghĩa mở lại eo biển Hormuz

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Ông nhấn mạnh việc mở lại eo biển này phụ thuộc vào việc Mỹ thực hiện các nghĩa vụ của mình.

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, phát biểu trên được ông Gharibabadi đưa ra trong bối cảnh Iran và Oman thúc đẩy hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.

Dẫn lời ông Gharibabadi, kênh truyền hình SNN cho biết thỏa thuận song phương gần đây giữa Iran và Oman về các tuyến hàng hải ra vào eo biển Hormuz là một biện pháp pháp lý và kỹ thuật quan trọng, thay thế các quy trình đã được áp dụng trong những năm trước.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh thỏa thuận với Oman không đồng nghĩa với việc eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay lập tức. Theo ông, hai nước đang tìm cách đăng ký thỏa thuận với Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc về hàng hải.

Ông Gharibabadi khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz phụ thuộc hoàn toàn vào việc Washington thực hiện các nghĩa vụ của mình, đồng thời cho biết Tehran hiện không có nghĩa vụ phải mở lại tuyến hàng hải này. Ông nhấn mạnh Iran sẽ tiếp tục kiểm soát eo biển cho đến khi Mỹ nhận thấy giải pháp quân sự không thể giải quyết cuộc xung đột.

Trước đó, ngày 7/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran và Muscat dự kiến thông báo với tổ chức quốc tế có liên quan về thỏa thuận hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo ông, hai bên đã tiến hành tham vấn và đạt được đồng thuận về tọa độ địa lý của các hành lang hàng hải an toàn, cũng như quy trình thông báo cho cơ quan quốc tế liên quan.

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ngày cảnh báo các tàu thuyền không được đi qua eo biển Hormuz khi tắt hệ thống định vị và nhận dạng.

Theo tuyên bố của văn phòng báo chí Hải quân IRGC, các tàu tắt những hệ thống này sẽ bị coi là tàu thù địch và có thể phải chịu các hình phạt nghiêm khắc.

IRGC cũng tuyên bố ba tàu chở dầu vi phạm quy định của Iran về lưu thông qua eo biển Hormuz đã trúng thủy lôi và bốc cháy kể từ ngày trước đó. Thông tin này hiện được dẫn theo tuyên bố của phía Iran.