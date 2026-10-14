Iran thay đổi chiến thuật ở Hormuz trước cuộc bầu cử tại Mỹ

Thay đổi cả phương thức lẫn tần suất tấn công

Hai quan chức này từ chối tiết lộ chi tiết về chiến lược mới, nhưng một người cho biết Iran đã bắt đầu áp dụng các chiến thuật tấn công khác nhau nhắm vào những tàu bị họ coi là vi phạm các quy định hạn chế của mình từ khoảng 10 ngày trước. Chiến lược này bao gồm sự thay đổi cả về phương thức lẫn tần suất tấn công, với một trong những mục tiêu là gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc bỏ phiếu tại Mỹ. Ngoài ra, một quan chức cho biết, mục đích còn nhằm cản trở nỗ lực của Mỹ và các đồng minh trong việc kéo giảm giá dầu toàn cầu.

Các quan chức Iran cho biết, quyết định áp dụng chiến lược mới đã được đưa ra ở cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và được triển khai đồng bộ trong toàn bộ hệ thống cầm quyền của nước này.

Một quan chức quân sự Mỹ, với điều kiện giấu tên, xác nhận rằng Iran đã thay đổi chiến thuật theo một cách đáng kể. Cụ thể, sau khi Mỹ phá hủy phần lớn năng lực radar của Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt đầu sử dụng các nhóm trinh sát không vũ trang trên những chiếc thuyền nhỏ để xác định các mục tiêu tiềm năng, bao gồm cả tàu hải quân Mỹ.

Quan chức này cho biết, vào tuần trước, trong một vụ việc chưa từng được công bố trước đó, quân đội Mỹ đã phát hiện các trinh sát Iran hoạt động trên một chiếc thuyền buồm truyền thống và báo cáo mục tiêu về cho IRGC. Lực lượng Mỹ đã tiếp cận chiếc thuyền, yêu cầu những người trên tàu rời bỏ tàu và sau đó phá hủy nó. Quan chức Mỹ cho biết không có thương vong nào xảy ra.

Mở rộng phạm vi tấn công ra ngoài eo biển Hormuz

Các quan chức cho biết, trong khuôn khổ chiến lược mới, Tehran cũng sẽ mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài eo biển Hormuz, hướng tới Vịnh Oman và các vùng biển xa hơn.

Dựa trên các vụ việc được báo cáo cho Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) - một cơ quan trực thuộc Hải quân Anh và các công ty an ninh hàng hải trong khu vực, phân tích từ các nguồn tin an ninh hàng hải cho thấy điều này có thể đang diễn ra. Các dữ liệu này chỉ ra rằng trong những ngày gần đây, Iran đã nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền tại những khu vực nằm ngoài eo biển Hormuz, bao gồm cả vùng biển ngoài khơi Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Theo UKMTO, đã có ít nhất 5 sự cố liên quan đến tàu chở dầu và các tàu thương mại khác tại khu vực Hormuz trong 48 giờ qua, bao gồm cả các vụ tấn công bằng máy bay không người lái.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) - cơ quan chuyên trách về hàng hải của Liên hợp quốc, con số này tương đương với tần suất các cuộc tấn công diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5-10, cho thấy một sự leo thang mới.

Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz gần bãi biển Bandar Abbas, Iran, ngày 13-10-2026. Ảnh: REUTERS

Quan chức thứ hai của Iran nói thêm rằng Tehran sẽ không để ông Donald Trump kéo giá dầu xuống thấp trước thềm cuộc bầu cử tháng 11.

"Ngay khi họ nghĩ rằng mình sắp đạt đến thời điểm giá dầu giảm, chúng tôi sẽ đẩy họ ra xa khỏi mục tiêu đó. Đây là một ván cờ," vị quan chức thứ hai này nói. "Những con tàu như vậy sẽ không thể an toàn ở bất cứ đâu, ngay cả khi đã ra khỏi eo biển Hormuz”, quan chức này nhấn mạnh thêm.

Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Iran chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Cuộc xung đột với Iran đã trở thành vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tại Mỹ cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, sự kiện sẽ quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát Quốc hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các bước đi tiếp theo đối với Iran, nhưng khẳng định sẽ không thực hiện thêm cuộc tấn công nào trước khi cuộc bầu cử diễn ra.

Theo các dữ liệu độc lập, trong những ngày gần đây, các cuộc tấn công nhắm vào tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển này đã gia tăng mạnh, đạt mức cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu.

Đáng chú ý, cả hai quan chức Iran đều cho biết Tehran đang hướng tới tình huống mà không một con tàu nào vi phạm các quy định hạn chế của họ có thể đi qua eo biển này. "Sẽ sớm có lệnh đóng cửa hoàn toàn", một trong hai quan chức này khẳng định.