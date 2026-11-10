Iran thay đổi chiến lược quân sự, chuẩn bị đối đầu Mỹ trên nhiều mặt trận

Iran đang đẩy mạnh chuẩn bị cho khả năng xung đột với Mỹ bùng phát trở lại. Đầu tuần này, một cơ sở huấn luyện thuộc chiến dịch Janfada, nhằm huy động lực lượng tình nguyện bổ sung cho lục quân Iran, đã được ra mắt tại phía bắc Tehran.

Buổi tập hợp có sự tham gia của các chiến binh tình nguyện mặc trang phục chống đạn, trong khi một sĩ quan chỉ huy bắn súng máy lên không trung và pháo sáng mang màu cờ Iran được phóng lên.

Động thái này là một phần trong loạt sáng kiến nhằm thể hiện sức mạnh và mức độ sẵn sàng chiến đấu của Tehran.

Theo Ali Vaez, Giám đốc dự án Iran thuộc Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG), Iran đang khắc phục những điểm yếu bộc lộ trong các cuộc chiến trước, tái thiết năng lực tên lửa và chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có quy mô lớn hơn.

Chiến lược của Tehran là khiến cuộc chiến tiếp theo trở nên tốn kém, khó dự đoán và khó kiểm soát, qua đó buộc Washington cân nhắc trước khi quyết định tái xung đột.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuần trước tuyên bố Tehran sẽ theo đuổi chính sách "răn đe tối đa". Ông nhấn mạnh Iran sẽ đáp trả "ngay lập tức và không giới hạn về địa lý" trước mọi mối đe dọa.

Trong nội bộ Iran, các nghị sĩ thuộc phe cứng rắn còn kêu gọi xem xét lại chính sách hạt nhân, hướng tới khả năng sở hữu bom hạt nhân như một công cụ răn đe.

Theo các nhà phân tích, đây là vấn đề từng được xem là điều cấm kỵ trong các cuộc thảo luận tại nước này.

Iran cũng có thể mở rộng danh mục mục tiêu trong trường hợp chiến sự tái diễn. Yadollah Javani, chỉ huy cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tháng trước cảnh báo các tuyến cáp internet dưới biển tại eo biển Hormuz có thể trở thành mục tiêu.

Chuyên gia Afshon Ostovar thuộc Trường Cao học Hải quân Mỹ cho rằng Tehran có thể nhắm tới cả cơ sở kinh tế và hạ tầng công nghệ, bao gồm trung tâm dữ liệu và cáp internet dưới biển, thay vì chỉ tập trung vào căn cứ quân sự.

Các chuyên gia cảnh báo xung đột mới có thể nhanh chóng lan rộng, kéo theo những lực lượng thân Iran trong khu vực như Hezbollah tại Lebanon, Houthi ở Yemen và các nhóm dân quân Shiite tại Iraq.

Houthi gần đây liên tục tấn công sân bay và hạ tầng năng lượng ở Arab Saudi. Riyadh cũng cáo buộc các nhóm thân Iran tại Iraq đứng sau vụ tấn công tuyến đường ống dẫn dầu Đông - Tây hồi tháng 9.

Trong bối cảnh nguy cơ leo thang, các bên vẫn thúc đẩy ngoại giao nhằm ngăn xung đột tái diễn và lan rộng. Tuy nhiên, những nỗ lực này chưa đạt được đột phá.