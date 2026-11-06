Iran tham vấn hàng loạt đối tác khu vực

Theo trang thenationalnews.com, Ngoại trưởng Araghchi đã điện đàm với những người đồng cấp Qatar, Saudi Arabia, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait và Jordan để trao đổi về các diễn biến mới nhất trong khu vực và những nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì ổn định.

Cùng ngày, tờ New York Times dẫn thông tin từ giới chức Lầu Năm Góc và các chỉ huy quân sự giấu tên tiết lộ quân đội Mỹ sẵn sàng nối lại cuộc chiến chống Iran nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh.

Theo New York Times, hàng nghìn lính không quân và hải quân Mỹ có mặt trên hơn chục tàu quân sự, các căn cứ trong khu vực và khắp nước Mỹ sẽ tham gia chiến dịch.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Iran ngày 5/11 cho biết Tehran đã gửi cho Washington đề xuất về vấn đề hạt nhân thông qua Qatar, theo đó, hai bên chỉ thảo luận sau khi Mỹ đáp ứng 7 yêu cầu của Iran. Theo nguồn tin trên, Mỹ được cho đang xem xét đề xuất trên, song từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

R.G