Theo hãng tin WANA, ngày 28/11, Phó Tư lệnh Lục quân Iran Nozar Nemati đề cập khả năng Mỹ phát động chiến dịch trên bộ, đồng thời cho rằng Washington hiểu rõ những rủi ro và khó khăn nếu đối đầu với các lực lượng vũ trang Iran trong một cuộc chiến như vậy.

Ông Nemati cho biết Iran đã triển khai nhiều lực lượng tại các khu vực biên giới, đồng thời bố trí vũ khí và trang thiết bị cần thiết tại những địa điểm được đánh giá có nguy cơ cao, trong đó có khả năng đối phương tiến hành chiến dịch trên bộ.

Theo ông, Mỹ không nên thực hiện một chiến dịch như vậy, bởi Washington hiểu rõ những rủi ro cũng như khả năng thất bại nếu đưa quân vào lãnh thổ Iran.

Iran tăng cường lực lượng bảo vệ biên giới trên bộ. (Nguồn: WANA)

Cùng ngày, Chuẩn tướng Iran Sirous Amanollahi cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra đối đầu trên bộ, khẳng định mọi động thái như vậy sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các lực lượng vũ trang Iran.

Ông Amanollahi cho biết các đơn vị quân đội đã được triển khai dọc biên giới và tại nhiều khu vực phòng thủ, đồng thời khẳng định Iran không có lý do để lo ngại trước khả năng này.

Liên quan tình hình tại eo biển Hormuz, quân đội Iran tuyên bố đã bắn hạ thêm một máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Mỹ gần Vịnh Ba Tư trong vòng 24 giờ qua. Tuy nhiên, Tehran chưa công bố loại UAV bị bắn hạ.

Theo tuyên bố của Iran, tính đến ngày 24/11, nước này đã khiến Mỹ mất tổng cộng 78 UAV, trong đó có 20 chiếc MQ-1 và 58 chiếc MQ-9.

Trong khi đó, theo báo cáo của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), khoảng 300 tàu cùng 6.000 thủy thủ hiện bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz kể từ khi xung đột Iran bùng phát.

IMO nhận định chưa có dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng tại Trung Đông sẽ sớm kết thúc.

(theo WANA)