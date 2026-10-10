Iran tấn công một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng ở eo biển Hormuz, gây đám cháy lớn

Hình ảnh tàu NV Sunshine trên bản tin của Tasnim

Trong tuyên bố được hãng tin Tasnim đăng tải, Hải quân IRGC cho biết lực lượng này đang thực thi quyền kiểm soát eo biển Hormuz theo chỉ thị của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Theo tuyên bố, vụ việc xảy ra vài giờ trước đó, khi tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng cỡ lớn mang tên NV Sunshine bị đánh trúng trong lúc tìm cách đi qua tuyến hàng hải mà Iran không cấp phép ở phía nam eo biển Hormuz.

IRGC cho biết vụ tấn công gây ra một đám cháy lớn tại buồng máy và hệ thống động lực của tàu. Chưa rõ tình hình của các thuyền viên trên tàu ra sao.

Hải quân IRGC cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm trước những sự cố như vậy, cũng như tình hình căng thẳng trong hoạt động vận tải biển khu vực. Tuyên bố cảnh báo những sự cố nghiêm trọng tương tự sẽ tiếp tục gia tăng nếu Mỹ không chấm dứt can thiệp.

Cùng ngày, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo, một con tàu đã bị trúng vật thể bay không xác định tại vị trí cách UAE 13 hải lý về phía tây. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn, nhưng đám cháy sau đó đã được dập tắt. Chưa rõ vụ việc này có phải chính là vụ tấn công tàu NV Sunshine hay không.

Theo thông tin trên trang Marine Traffic, tàu NV Sunshine dài 226 mét, rộng 36,6 mét.