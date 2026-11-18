Quân đội Iran cho biết đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở triển khai UAV và tên lửa của Mỹ tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait. Trước đó, Kuwait thông báo hệ thống phòng không nước này đang đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV được xác định là có tính chất thù địch.

Động thái trên diễn ra sau cuộc không kích của Mỹ vào tối 17/11, khi các máy bay chiến đấu Mỹ tấn công địa điểm phóng tên lửa trên đảo Qeshm. Theo truyền thông Iran, cuộc không kích không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng.

Mỹ không kích địa điểm phóng tên lửa trên đảo Qeshm, Iran. Ảnh: X

Trong các video được truyền thông nhà nước Iran công bố ngày 18/11, Tổng Tư lệnh Lục quân Iran Amir Hatami tiếp tục đưa ra cảnh báo đối với Mỹ, quốc gia đã cùng Israel phát động cuộc chiến chống Iran hồi tháng 2.

"Nếu đối phương lặp lại sai lầm... chúng tôi đã sẵn sàng và có những kế hoạch để đáp trả họ, cùng các bên đồng minh, bằng những biện pháp mạnh mẽ hơn, mang tính hủy diệt hơn và không bị giới hạn về mặt địa lý," ông Hatami tuyên bố.

Ông Hasan Al Hasan, chuyên gia cấp cao về chính sách Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), nhận định Iran đang thực hiện các bước leo thang quân sự một cách thận trọng.

"Không thể loại trừ nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang, đặc biệt nếu Mỹ mở rộng các chiến dịch quân sự và phạm vi mục tiêu tấn công, không chỉ giới hạn ở cơ sở hạ tầng quân sự ven biển của Iran mà còn tiến sâu hơn vào lãnh thổ nước này", ông nhận định.

Ngày 17/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang xem xét nghiêm túc nguy cơ Iran tiến hành một vụ tấn công bằng “bom bẩn” nhằm vào thủ đô Mỹ, sau khi xuất hiện thông tin về các đánh giá tình báo liên quan đến âm mưu này.

Tuy nhiên, ngày 18/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông không cho rằng có bất kỳ mối đe dọa tấn công nào sắp xảy ra đối với thủ đô Washington.

Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ các cáo buộc trên, khẳng định đây là những thông tin "vô căn cứ".