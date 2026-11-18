Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait nhằm đáp trả cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Qehsm ngày 17/11. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc đưa tin, trong một tuyên bố, Văn phòng Quan hệ công chúng của quân đội Iran mô tả, căn cứ không quân này là một căn cứ quân sự lớn của Mỹ trong khu vực, là trung tâm vận tải hàng không và cửa ngõ đưa lực lượng quân sự vào Tây Á. Căn cứ này đóng vai trò then chốt trong chiến lược quân sự và hậu cần khu vực của quân đội Mỹ.

Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi không khuất phục trước bất kỳ thế lực nào trong việc bảo vệ Iran”, đồng thời cho biết, mọi mối đe dọa hoặc hành động gây hấn nhằm vào Iran sẽ phải đối mặt với phản ứng “kiên quyết và mạnh mẽ”, mà không có bất kỳ giới hạn địa lý nào.

Cùng ngày, Tư lệnh Lục quân Iran Amir Hatami tuyên bố, nước này sẽ thực hiện các hành động đáp trả “tàn khốc hơn và không bị giới hạn bởi bất kỳ ranh giới địa lý nào" nhằm vào lực lượng Mỹ và các đồng minh của Washington, nếu xứ sở cờ hoa tiến hành các cuộc tấn công mới.

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, ông Amir Hatami cho rằng, đối phương "đang chuẩn bị lực lượng, nhưng các lực lượng vũ trang của Iran đang theo dõi chặt chẽ và cảnh giác mọi động thái của họ”.

Cùng ngày, Bahrain và Kuwait cho biết đã đánh chặn các cuộc tấn công đường không nhằm vào hai nước.

Bộ Ngoại giao Kuwait cũng ra tuyên bố mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công liên tiếp của Iran vào nước này, cho rằng chúng vi phạm chủ quyền và đe dọa an ninh cũng như sự ổn định của quốc gia Vùng Vịnh và "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc cũng như Nghị quyết 2817 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.

Bộ này cảnh báo: "Các cuộc tấn công tiếp diễn thể hiện sự leo thang nguy hiểm, đe dọa an ninh và ổn định khu vực, đồng thời làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm leo thang căng thẳng”, đồng thời bảo lưu toàn bộ quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lãnh thổ cũng như các cơ sở trọng yếu của mình "phù hợp với Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế”.

Cuộc tấn công của Iran diễn ra sau khi Mỹ tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào đảo Qeshm ở miền Nam Iran, nằm trong eo biển Hormuz, trong đêm 17/11.