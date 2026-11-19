Đây là một căn cứ quân sự lớn của Mỹ trong khu vực, một trung tâm vận tải hàng không và cửa ngõ đưa lực lượng quân sự vào Tây Á. Căn cứ này đóng vai trò then chốt trong chiến lược quân sự và hậu cần khu vực của quân đội Mỹ.

Tuyên bố nêu rõ, Tehran không khuất phục trước bất kỳ thế lực nào trong việc bảo vệ Iran. Mọi mối đe dọa hoặc hành động gây hấn nhằm vào Iran sẽ phải đối mặt với phản ứng kiên quyết và mạnh mẽ, mà không có bất kỳ giới hạn địa lý nào.