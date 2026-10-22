Iran tấn công 4 tàu chở dầu ở Hormuz, gửi cảnh báo cứng rắn tới Mỹ

Theo Al Jazeera, Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 22/10 đã thông báo về việc truy đuổi và tấn công 4 tàu chở dầu sử dụng tuyến đường "bất hợp pháp" qua eo biển Hormuz.

"4 con tàu liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu bất hợp pháp ở phía bắc Vịnh Ba Tư đã bị tấn công cùng lúc và bốc cháy. Bên cạnh đó là 3 con tàu khác bị trúng thủy lôi ở phía tây eo biển Hormuz vào đêm 21/10, khiến chúng không thể tiếp tục di chuyển", IRGC cho biết.

Một tàu chở dầu bốc cháy ở gần eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Trong thông báo của mình, IRGC không tiết lộ loại vũ khí đã sử dụng để tấn công các phương tiện, cũng không công khai danh tính và quốc tịch của các con tàu này. Tuy vậy, lực lượng này khẳng định hải quân Mỹ là nguyên nhân khiến sự cố hàng hải gần Hormuz gia tăng, khi khuyến khích tàu thuyền đi qua các tuyến đường "bất hợp pháp" đã bị rải thủy lôi quanh eo biển.

"Hải quân Mỹ cần biết rằng nếu xu hướng này còn tiếp diễn, thì xung đột sẽ lan rộng đến các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Đây là lời cảnh báo nghiêm túc", đại diện IRGC nhấn mạnh.

Hiện Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin của Iran.

Ở thời điểm hiện tại, căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn ở mức cao trong bối cảnh Iran với Mỹ đối đầu và có bất đồng về hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này. Tehran khẳng định có quyền kiểm soát hoạt động đi lại qua vùng biển Iran tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo tàu thuyền không sử dụng những tuyến đường mà nước này coi là trái phép.