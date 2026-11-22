Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã đánh chặn và phá hủy một thiết bị bay không người lái trinh sát và chiến đấu MQ-9 thứ 58 của Mỹ. Theo IRGC, hoạt động này nằm trong nỗ lực ngăn chặn các hành vi xâm phạm không phận Iran và đáp trả việc Mỹ tiếp tục triển khai UAV tại khu vực. Ảnh: IRNA/TTXVN

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 21/11 cho biết Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC đã thực hiện cuộc tấn công hiệp đồng bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các vị trí của Mỹ tại 2 căn cứ Al-Riffa và Awali ở Bahrain để “đáp trả hành vi gây hấn và những lần xâm phạm liên tiếp không phận Iran”.

IRGC khẳng định cuộc tấn công đã phá hủy các radar trong hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Về phần mình, Lực lượng phòng vệ Bahrain tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một số đợt tấn công đường không từ phía Iran. Những mảnh vỡ trong quá trình đánh chặn đã gây ra thiệt hại về vật chất nhưng không dẫn đến thương vong về người.

Trước đó, Bộ Nội vụ Bahrain đã kêu gọi người dân di chuyển đến địa điểm an toàn gần nhất sau khi còi báo động được kích hoạt tại nhiều khu vực.

Ngôi nhà bị hư hại do mảnh vỡ từ các thiết bị bay không người lái của Iran bị đánh chặn rơi xuống thị trấn Hamad, Bahrain, ngày 11/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn tuyên bố của Bộ Nội vụ Bahrain cho biết “một cơ sở công nghiệp dân sự đã trở thành mục tiêu bị tấn công, gây ra hỏa hoạn tại hiện trường”. Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp thông tin về vị trí của địa điểm bị tấn công.

Bahrain không ít lần trở thành mục tiêu bị Tehran nhắm đến trong tháng này. Quốc gia vùng Vịnh - nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ - từng bị tấn công dữ dội trong giai đoạn đầu của cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.