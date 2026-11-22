Quân đội Iran cho biết đã triển khai đợt tấn công thứ 20 trong chiến dịch mang tên “Sấm sét”, với nhiều đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào khu vực tập kết lực lượng Mỹ tại căn cứ Sheikh Isa ở Bahrain. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

IRGC khẳng định cuộc tấn công đã phá hủy các radar trong hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Về phần mình, Lực lượng phòng vệ Bahrain tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một số đợt tấn công đường không từ phía Iran. Những mảnh vỡ trong quá trình đánh chặn đã gây ra thiệt hại về vật chất nhưng không dẫn đến thương vong về người.

Trước đó, Bộ Nội vụ Bahrain đã kêu gọi người dân di chuyển đến địa điểm an toàn gần nhất sau khi còi báo động được kích hoạt tại nhiều khu vực.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn tuyên bố của Bộ Nội vụ Bahrain cho biết “một cơ sở công nghiệp dân sự đã trở thành mục tiêu bị tấn công, gây ra hỏa hoạn tại hiện trường”. Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp thông tin về vị trí của địa điểm bị tấn công.

Bahrain không ít lần trở thành mục tiêu bị Tehran nhắm đến trong tháng này. Quốc gia vùng Vịnh - nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ - từng bị tấn công dữ dội trong giai đoạn đầu của cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.