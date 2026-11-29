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Báo cáo cho biết, các nguồn tin am hiểu vấn đề này nhận định Iran đã sử dụng Starlink cho các hoạt động chỉ huy, kiểm soát và điều phối các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực.

Thông tin về việc Iran sử dụng Starlink đã khiến tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành SpaceX, phản ứng mạnh.

Báo cáo cho biết, ông Musk đã được thông báo về hai trường hợp sử dụng trái phép hệ thống Starlink liên quan đến cuộc xung đột.

The Washington Post cũng dẫn các nguồn tin cho biết, một báo cáo mật gửi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã đề cập đến việc quân đội Iran sử dụng Starlink.

Tuy nhiên, Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết cơ quan này không nắm thông tin của báo cáo nói trên.

SpaceX và Bộ Ngoại giao Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin được công bố.

Starlink hiện không được cấp phép hoạt động tại Iran. Tuy vậy, ông Elon Musk từng xác nhận dịch vụ này vẫn được sử dụng tại nước này thông qua các thiết bị đầu cuối được đưa vào Iran từ bên ngoài.

Trước đây, truyền thông Mỹ từng đưa tin hàng nghìn thiết bị Starlink đã được đưa vào Iran.

Thông tin làm gia tăng sự chú ý đối với vai trò của các hệ thống Internet vệ tinh trong các cuộc xung đột hiện đại.

Các chuyên gia an ninh cho rằng công nghệ vệ tinh thương mại đang bị biến thành công cụ quan trọng cho liên lạc, chỉ huy tác chiến và điều khiển máy bay không người lái, đồng thời đặt ra những thách thức mới về kiểm soát và an ninh.

Theo SCMP