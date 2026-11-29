Một thiết bị Starlink. (Nguồn: Kyiv Post)

Washington Post dẫn hai nguồn tin nắm rõ các cuộc thảo luận nội bộ tại SpaceX cho biết Iran đã sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink trong các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ, sau khi Mỹ và Israel thực hiện các đợt không kích vào Iran.

Theo các nguồn tin, tỷ phú Elon Musk đã tỏ ra giận dữ khi được thông báo về hai trường hợp sử dụng Starlink trái phép mà đội ngũ của ông xác định có liên quan đến các hoạt động của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ.

Một nguồn tin nói với Washington Post rằng ông Musk cũng được thông báo về việc quân đội Mỹ sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công một chiều thông qua Starshield – phiên bản Starlink dành cho mục đích quân sự – nhưng lại sử dụng gói dịch vụ giá rẻ vốn được thiết kế cho các hoạt động trên mặt đất.

Iran, SpaceX và Bộ Quốc phòng Mỹ hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Việc Starlink được sử dụng tại các khu vực xung đột, quyền kiểm soát của chính phủ Mỹ đối với dịch vụ này, cũng như tình trạng các thực thể chịu lệnh trừng phạt sử dụng trái phép hệ thống, đang thu hút sự chú ý trong bối cảnh xung đột tại Ukraine và Iran.

Mặc dù Starlink không được cấp phép hoạt động tại Iran, ông Musk từng xác nhận dịch vụ này vẫn hoạt động tại quốc gia Trung Đông.

Chính phủ Iran duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với quyền truy cập Internet kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu xung đột vào cuối tháng 2. Trong những tháng qua, Iran cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tài sản quân sự của Mỹ tại các nước Trung Đông để đáp trả những đợt tập kích của Washington.

Tại châu Âu, Ukraine sử dụng rộng rãi cả thiết bị đầu cuối Starlink thương mại và phiên bản quân sự Starshield. Giữa tháng 10, dịch vụ Starshield tại Ukraine bị hạn chế tốc độ mà không có cảnh báo trước, khiến quân đội Ukraine gặp khó khăn trong việc đánh chặn máy bay không người lái phản lực của Nga.

Nhà sáng lập SpaceX Elon Musk tuyên bố ông không muốn hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink trở thành vũ khí tấn công trong xung đột. Ông cho biết SpaceX vận hành hai hệ thống riêng biệt, trong đó Starlink là hệ thống vệ tinh thương mại, còn Starshield là phiên bản quân sự.

“Starshield do chính phủ Mỹ kiểm soát. Mọi hành động của Starshield đều do Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng Mỹ) quyết định. Starlink là hệ thống thương mại và không được thiết kế như một vũ khí trong cuộc chiến”, ông Musk khẳng định.

Theo tỷ phú Mỹ, Starlink cần tiếp tục là hệ thống dân sự, không thể được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công trực diện nhằm vào đối phương, bởi điều đó có thể đẩy chính mạng lưới vào nguy cơ bị tấn công.

Ông cho rằng Starlink có thể phục vụ các cơ sở hạ tầng quân sự, nhưng không nên được sử dụng cho những cuộc tấn công trực diện rõ ràng, khiến hệ thống trở thành mục tiêu mà đối phương có thể đáp trả một cách chính đáng.

(theo Straits Times)