Iran sớm vận hành hệ thống nhiệt hạch nội địa đầu tiên

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami. Ảnh: IRNA

Hãng tin IRNA dẫn lời ông Eslami khẳng định các nhà khoa học Iran đã đạt nhiều tiến bộ quan trọng và kỳ vọng hệ thống sẽ hoạt động đúng tiến độ. Dự án nhằm chứng minh năng lực khoa học cũng như khả năng cạnh tranh của Tehran với các cường quốc hàng đầu về công nghệ mũi nhọn.

Về dài hạn, Iran đặt mục tiêu phát triển hệ thống tạo dòng điện cường độ lớn mà không gây tổn thất năng lượng, mở ra tiềm năng to lớn trong sản xuất điện năng.