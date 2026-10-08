Iran siết Hormuz, dọa phong tỏa các tuyến vận tải 'bất hợp pháp'

Ông Mohammad Reza Naqdi, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và là cố vấn cho Lãnh tụ tối cao của Iran mới đây cho biết, một số tuyến đường vận chuyển qua eo biển dọc bờ biển Oman sẽ sớm bị đóng cửa.

Theo ông Naqdi, những tuyến đường này được tạo nên thông qua cách cho nổ mìn và phá hủy đá, cho phép các tàu nhỏ vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz trước khi chuyển sang các tàu chở dầu lớn. Ông gọi hoạt động này là buôn lậu và cho rằng lượng dầu được vận chuyển theo cách này không đủ để chứng minh giao thông qua eo biển đã trở lại bình thường.

Ông Naqdi tuyên bố: "Eo biển Hormuz đã bị đóng cửa và lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran hoàn toàn kiểm soát nó", đồng thời khẳng định các hạn chế sẽ được duy trì cho đến khi những yêu cầu chính đáng của Iran được đáp ứng.

Trước đó, Iran từng đề nghị mở lại eo biển nếu Washington giảm áp lực quân sự và dỡ bỏ phong tỏa các cảng của nước này.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đưa ra đánh giá trái ngược, khẳng định eo biển Hormuz "vẫn mở" và Iran đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát tuyến hàng hải này.

Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đang hỗ trợ các tàu chở dầu đi qua eo biển, đồng thời tuyên bố lưu lượng vận chuyển đã tăng lên hơn 20 triệu thùng mỗi ngày.

Dữ liệu sơ bộ của Kpler cho thấy xuất khẩu dầu thô trong khu vực đã phục hồi đáng kể. Tính đến ngày 30/9, mức trung bình 7 ngày đạt khoảng 18,3 triệu thùng/ngày, bao gồm cả lượng dầu được vận chuyển qua các tuyến khác ngoài eo biển Hormuz.

Dù hoạt động vận tải được phục hồi, song rủi ro an ninh tại khu vực vẫn ở mức cao. Nhà chức trách Ấn Độ cho biết tàu chở dầu On Peace, mang cờ Panama, đã bị một vật thể lạ tấn công gần Oman hôm 7/10, khiến 12 thành viên thủy thủ đoàn bị thương.