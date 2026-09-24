Iran ra “tối hậu thư” 5 ngày cho Mỹ

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước IRIB ngày 23-9, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei nhấn mạnh Washington phải đáp ứng các điều kiện do Tehran đưa ra, nếu không eo biển sẽ tiếp tục bị giữ trạng thái đóng.

Ông Rezaei tuyên bố Iran đã chuyển sang “đường lối ngoại giao dựa trên sức mạnh” và không quay lại trạng thái đàm phán trước đây. Theo ông, Iran đã soạn thảo 7 điều kiện và các bên trung gian như Pakistan và Qatar đã tiếp nhận.

Các điều kiện được cho là bao gồm dỡ bỏ phong tỏa, trao đổi tù nhân, bảo đảm an ninh hàng hải và cơ chế tái thiết hậu xung đột.

Bối cảnh căng thẳng gia tăng khi Mỹ cảnh báo trừng phạt các hãng hàng không Iran, trong khi Tehran tuyên bố sẽ đáp trả nếu các nước trong khu vực “hợp tác với Washington”.

Hormuz - cửa ngõ năng lượng toàn cầu - tiếp tục trở thành điểm nóng địa chính trị, làm dấy lên lo ngại về rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu nếu căng thẳng leo thang.