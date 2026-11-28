Theo truyền thông Iran, ba sản phẩm mang tên Sayeh, Ghasedak và Miniature Suicide Drone được trưng bày tại triển lãm giới thiệu thành tựu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở thành phố Mashhad. Các mẫu UAV này khác biệt về thiết kế, kích thước, hệ thống dẫn đường và thông số bay.

Sayeh: UAV đánh chặn chuyên đối phó UAV

UAV Sayeh. Ảnh: WANA

Sản phẩm đầu tiên là UAV bốn cánh quạt cỡ nhỏ mang tên Sayeh, được phát triển phục vụ nhiệm vụ phòng không và đối phó với nhiều loại UAV khác nhau, đặc biệt là các thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ của đối phương.

Thiết kế của hệ thống này có nét tương đồng với các mẫu UAV đánh chặn như Sting, Wild Hornets và P1-SUN. Các UAV thuộc dòng này thường có thân nhỏ gọn, bốn cánh quạt chạy bằng điện và hệ thống ghi hình được lắp ở phía trước.

Sayeh có thể cất cánh từ nhiều loại bề mặt khác nhau, được thiết kế để tuần tra, trinh sát và đánh chặn các mục tiêu trên không. Theo thông số được công bố, UAV này được trang bị hệ thống ảnh nhiệt, cho phép hoạt động vào ban đêm và trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Các thông số kỹ thuật được công bố của hệ thống gồm: Tầm hoạt động: 10 km; tổng trọng lượng: 2 kg; trọng lượng tải trọng: 1 kg; tốc độ bay: khoảng 450-600 km/giờ; thời gian bay: 5 phút.

UAV này cũng có thể được triển khai từ nhiều loại bề mặt hoặc phóng từ các UAV lớn hơn.

Ghasedak: UAV có khả năng tự dẫn đường

Sản phẩm thứ hai được giới thiệu là Ghasedak, có thể hoạt động trong môi trường chịu tác động của tác chiến điện tử và gây nhiễu hệ thống liên lạc.

Theo thông số được công bố, UAV này sử dụng hệ thống lái tự động và khả năng thu nhận mục tiêu bằng phương pháp quang điện tử. Sự kết hợp này cho phép thiết bị tự di chuyển đến mục tiêu, giảm phụ thuộc vào liên lạc liên tục với người điều khiển hoặc các hệ thống định vị vệ tinh.

Ghasedak cũng có thể được một UAV khác hoặc máy bay cỡ lớn hơn mang theo và phóng đi.

Các thông số kỹ thuật được công bố của UAV này gồm: Tầm hoạt động: khoảng 40-50 km; tổng trọng lượng: 13 kg; trọng lượng tải trọng: 3 kg; tốc độ tối đa: khoảng 90 km/giờ; thời gian bay: khoảng 45 phút.

Miniature Suicide Drone: Thiết kế tương tự Switchblade 300 của Mỹ

UAV tự sát cỡ nhỏ có thiết kế bên ngoài rất giống hệ thống Switchblade 300 của Mỹ. Ảnh: WANA News Agency

Sản phẩm thứ ba được trưng bày là một UAV cỡ nhỏ mang tên Miniature Suicide Drone, có thiết kế bên ngoài rất giống hệ thống Switchblade 300 của Mỹ.

Một trong những đặc điểm được công bố của hệ thống này là khả năng hoạt động trong môi trường không có tín hiệu GPS. Theo thông tin được công bố, UAV này sử dụng kết hợp hệ thống dẫn đường tự động và công nghệ ghi hình để xác định đường bay cũng như nhận diện mục tiêu. Khả năng này nhằm giảm phụ thuộc vào thông tin liên lạc vệ tinh và tăng khả năng hoạt động trong môi trường chịu tác động của tác chiến điện tử.

Các thông số kỹ thuật được công bố của UAV này gồm: Tầm hoạt động: khoảng 20 km; tổng trọng lượng: khoảng 2,8 kg; tốc độ tối đa: khoảng 250 km/giờ; thời gian bay: khoảng 5 phút.

Vai trò của các UAV cỡ nhỏ trong nhiệm vụ chiến thuật

Việc giới thiệu ba sản phẩm mới cho thấy Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC chú trọng phát triển các UAV cỡ nhỏ phục vụ nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ đánh chặn các mối đe dọa trên không đến tiến hành các hoạt động tấn công ở tầm gần và tầm trung.

Trong bối cảnh sử dụng UAV cỡ nhỏ trong các cuộc xung đột quân sự ngày càng mở rộng, phát triển các hệ thống đánh chặn chi phí thấp và UAV chiến thuật đã trở thành ưu tiên ngày càng lớn của nhiều lực lượng quân sự.

Theo các thông số được công bố, ba hệ thống Sayeh, Ghasedak và Miniature có thể đáp ứng một phần yêu cầu tác chiến của lực lượng mặt đất, đồng thời đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các UAV cỡ nhỏ trên chiến trường.