Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 2/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết, Iran đã điều chỉnh đề xuất mở lại eo biển Hormuz, rút ngắn thời gian triển khai kế hoạch từ 7 ngày xuống còn 2 ngày.

Ông Baqaei nhấn mạnh đây là một dấu hiệu cho thấy thiện chí của Iran trong việc khôi phục an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này và nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ.

"Khả năng thực hiện kế hoạch này trong vòng hai ngày là một dấu hiệu khác cho thấy thiện chí của Iran. Chúng tôi đã tuyên bố rằng nếu các yêu cầu của Iran được đáp ứng thì có thể khôi phục an ninh cho eo biển Hormuz và nối lại tiến trình đàm phán trong thời gian ngắn", ông Baqaei nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. Ảnh: Tasnim

Iran khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz phụ thuộc vào quyết định của Mỹ. Iran yêu cầu Mỹ chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân đối với nước này và đáp ứng các điều kiện do Iran đưa ra trước khi tiến trình khôi phục an ninh được triển khai.

Ông Baqaei cho rằng Mỹ không thể vừa tuyên bố tìm kiếm an ninh tại eo biển Hormuz, vừa duy trì các biện pháp phong tỏa Iran. Ông cũng khẳng định Iran không chấp nhận đưa ra những cam kết đơn phương trong bối cảnh hiện nay.

Liên quan đến vai trò của Qatar trong tiến trình hòa giải, ông Baqaei cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Iran tới Doha nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trao đổi giữa hai nước. Ông cũng xác nhận các cuộc thảo luận và trao đổi thông điệp giữa các bên vẫn đang tiếp diễn thông qua các kênh trung gian.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, những vấn đề đang được thảo luận khá phức tạp và việc thời gian kéo dài đã khiến quá trình tìm kiếm giải pháp trở nên khó khăn hơn.

Ông khẳng định việc Iran yêu cầu Mỹ thực hiện các điều kiện trước khi mở lại eo biển Hormuz là cách tiếp cận hợp lý để khôi phục an ninh tại khu vực.