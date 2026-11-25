Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 24-11 cho rằng việc áp đặt một lệnh phong tỏa trên bộ đối với Iran là "gần như không thể", khi diện tích rộng lớn của đất nước cùng các mối liên kết kinh tế và văn hóa chặt chẽ giữa các tỉnh biên giới với các quốc gia láng giềng.

“Việc phong tỏa đường bộ đối với Iran gần như là bất khả thi, xét đến diện tích rộng lớn của đất nước và sự đa dạng về các tỉnh thành, mỗi tỉnh đều có những năng lực riêng biệt” - ông Araghchi cho biết.

Phát biểu sau hội nghị dành cho lãnh đạo các văn phòng địa phương của Bộ Ngoại giao Iran, ông Araghchi nhấn mạnh các khu vực biên giới đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại, giao lưu dân cư và duy trì kết nối của Iran với khu vực.

Theo Ngoại trưởng Iran, đặc điểm địa lý và mạng lưới quan hệ xuyên biên giới khiến những nỗ lực nhằm cô lập hoàn toàn Iran bằng các biện pháp phong tỏa trên bộ khó đạt được hiệu quả như mong muốn.

Căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục leo thang, giới chức Iran chỉ trích các biện pháp mà nước này cho là nhằm gia tăng sức ép kinh tế và hạn chế hoạt động thương mại của Iran.

Iran khẳng định nước này sẽ tiếp tục duy trì các tuyến kết nối kinh tế với các nước láng giềng, đồng thời tận dụng vị trí địa chiến lược để giảm tác động của các biện pháp gây sức ép từ bên ngoài.

Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho biết người dân Iran và lực lượng vũ trang nước này quyết tâm phá vỡ lệnh phong tỏa do Washington áp đặt.

"Toàn thể dân tộc Iran, lực lượng vũ trang và toàn bộ bộ máy nhà nước vẫn kiên quyết phá vỡ lệnh phong tỏa và đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh đối với bất kỳ hành động gây hấn mới nào" - ông Rezaei tuyên bố.

Theo Merhnews