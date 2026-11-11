Iran phủ nhận đàm phán với Mỹ, tuyên bố duy trì đóng cửa eo biển Hormuz

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei khẳng định những thông tin của Mỹ về việc hai bên đang đàm phán hoặc dự kiến gặp nhau tại Qatar là “hoàn toàn dối trá”. Phát biểu trên truyền hình, ông cáo buộc Washington đưa ra những tuyên bố này nhằm giảm sức ép kinh tế và kéo giá dầu đi xuống.

Ông Rezaei nhấn mạnh Tehran hiện không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington. Theo quan chức này, Iran đã thông báo 7 điều kiện mà nước này coi là những quyền hợp pháp của người dân Iran tới phía Mỹ, song phản hồi ban đầu của Washington không đáp ứng yêu cầu. Tehran hiện chờ một câu trả lời rõ ràng và cụ thể, đồng thời khẳng định eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi toàn bộ các điều kiện được thực hiện. Ông Rezaei cũng bác bỏ thông tin về cuộc gặp dự kiến giữa ông và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng phủ nhận khả năng diễn ra cuộc gặp này, đồng thời cho biết đề xuất kéo dài hai ngày của Tehran vẫn được giữ nguyên.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định một thỏa thuận ngoại giao với Iran có thể khó đạt được, đồng thời mô tả các yêu cầu của Tehran là “vô lý và lố bịch”. Phát biểu bên lề cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Paris, ông Rubio cho biết một số quốc gia vẫn duy trì trao đổi với Iran thông qua các đề xuất, nhưng Washington chưa đạt được đột phá.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Tổng thống Donald Trump vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao, song thừa nhận khả năng đạt được thỏa thuận không chắc chắn. Ông cũng cho biết Washington chưa thấy cần thiết phải nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, cho rằng sức ép kinh tế đang phát huy tác dụng. Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch gây sức ép kinh tế, trong khi các lực lượng nước này vẫn sẵn sàng đáp trả nếu Tehran vượt qua những “lằn ranh đỏ” do Washington đặt ra.

Về phần mình, Qatar ngày 10/11 cho biết đã nhận được phản hồi tích cực từ cả Washington và Tehran đối với các nỗ lực hòa giải đang được triển khai, dù thừa nhận triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn còn nhiều bất định.