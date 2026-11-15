Iran phóng 6 UAV tấn công căn cứ Mỹ tại Bahrain

Khoảnh khắc Iran từng tấn công một căn cứ của Mỹ ở Bahrain. (Ảnh: AFP)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã sử dụng 6 UAV để tấn công cơ sở radar phòng không của Mỹ tại căn cứ không quân al-Riffa ở Bahrain.

Quân đội Bahrain cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy các UAV của Iran "trước khi chúng có thể đạt được mục tiêu".

Vụ việc trên xảy ra sau khi Iran phóng UAV nhằm vào Bahrain hôm 13/11, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên của nước này nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh kể từ tháng 9.

Mỹ và Iran hiện đang đối đầu căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải này thường đảm nhận khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí đốt toàn cầu, nhưng hoạt động vận tải qua đây đã bị hạn chế kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2.

Iran khẳng định nước này có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và đã tấn công những tàu thuyền mà Tehran cho là "không được cấp phép". Trong khi đó, quân đội Mỹ đang triển khai lực lượng bảo vệ các tàu chở dầu đi qua eo biển nhằm duy trì hoạt động xuất khẩu dầu từ các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh.

Khi còi báo động vang lên khắp Bahrain hôm 15/11, Bộ Nội vụ nước này đã kêu gọi người dân di chuyển đến địa điểm an toàn gần nhất.

Bộ Ngoại giao Bahrain tuyên bố: "Vương quốc Bahrain lên án mạnh mẽ nhất những cuộc tấn công tàn bạo liên tiếp của Iran nhằm vào lãnh thổ nước này, đồng thời khẳng định Iran phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả do các cuộc tấn công gây ra".

Trong tuyên bố về các cuộc không kích được Đài Phát thanh Truyền hình Nhà nước Iran đăng tải trên Telegram, IRGC khẳng định: "Eo biển Hormuz đã bị đóng cửa và mọi hành động gây hấn của kẻ thù Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa".

Đầu tuần này, IRGC tuyên bố đã tấn công một hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ bác bỏ thông tin này, cho biết IRGC đã phóng 2 UAV tấn công một chiều về phía Bahrain và cả hai đều bị lực lượng Mỹ bắn hạ. Phía Mỹ khẳng định không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận.

Đầu tuần này, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào đảo Qeshm của Iran, nằm trong eo biển Hormuz, theo thông tin từ các quan chức Mỹ tiết lộ với CBS, đối tác của BBC tại Mỹ.

Các quan chức Mỹ nhận định đây là những cuộc tấn công có giới hạn và mang tính phòng thủ, nhằm đáp trả việc IRGC nổ súng vào một máy bay của Mỹ.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin về các vụ nổ trên đảo Qeshm hôm 8/11. IRGC không đưa ra bình luận về thông tin này, nhưng cho biết lực lượng Iran đã bắn hạ 2 UAV MQM-170 của Mỹ ở phía nam hòn đảo và một UAV MQ-9 của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz.

Mỹ và Iran từng đạt được thỏa thuận sơ bộ vào tháng 6 nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ chỉ trong vài tuần, sau khi Iran nối lại các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển và Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Các nhà đàm phán Iran đã thảo luận với các bên trung gian về một đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày, với điều kiện Mỹ đáp ứng 7 yêu cầu. Những yêu cầu này được cho là bao gồm dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa.

Tuy nhiên, trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington không còn quan tâm đến một thỏa thuận chấm dứt chiến sự với Iran. Ông đồng thời chỉ đạo Phó Tổng thống JD Vance, người từng tham gia các nỗ lực khôi phục đàm phán, chuyển trọng tâm sang các vấn đề chính trị trong nước Mỹ.