Iran phát video hướng dẫn người dân ứng phó trong trường hợp xảy ra tấn công hạt nhân

Video dài 8 phút hướng dẫn cách sinh tồn trong trường hợp xảy ra tấn công hạt nhân như tìm nơi trú ẩn, tránh nhiễm phóng xạ và sử dụng thuốc liên quan đến phóng xạ một cách an toàn

Video được cơ quan khẩn cấp tỉnh Isfahan - nơi đặt cơ sở hạt nhân Natanz - biên soạn và được IRNA đăng tải lần đầu ngày 29-10, sau đó được phát lại trên truyền hình nhà nước vào ngày 3-11 trong khuôn khổ Tuần lễ phòng thủ dân sự thường niên của Iran.

Trong video, giới chức Iran xác định 4 nguy hiểm chính của một vụ nổ hạt nhân gồm ánh sáng cực mạnh, sóng xung kích, nhiệt độ cực cao và bụi phóng xạ.

Theo nội dung được phát trên các phương tiện truyền thông chính thức của Iran, người dân được khuyến cáo không nhìn trực tiếp vào ánh chớp cường độ mạnh phát ra từ vụ nổ, nhằm tránh tổn thương nghiêm trọng đối với mắt.

Nếu đang ở ngoài trời, người dân cần nhanh chóng tìm vật cản để che chắn, nằm sát mặt đất và dùng tay bảo vệ vùng đầu, mặt khỏi tác động của sóng xung kích.

Sau khi làn sóng xung kích đầu tiên đi qua, người dân được yêu cầu vào tòa nhà gần nhất, tuyệt đối không dừng lại quan sát hoặc chụp ảnh hiện trường, đồng thời không trú ẩn trong ô tô.

Video hướng dẫn cũng khuyến cáo người dân di chuyển xuống tầng hầm hoặc vị trí trung tâm của công trình, tránh xa cửa sổ và các bức tường bên ngoài.

Cửa ra vào, cửa sổ cần được đóng kín, hệ thống điều hòa và thông gió lấy không khí từ bên ngoài phải được tắt để hạn chế nguy cơ nhiễm xạ.

Giới chức Iran cũng hướng dẫn người dân cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài có nguy cơ nhiễm bụi phóng xạ, đặt vào túi kín mà không giũ mạnh, đồng thời rửa sạch vùng da tiếp xúc bằng xà phòng và nước sạch.

Trong thời gian trú ẩn, người dân được khuyên sử dụng nước đóng chai và thực phẩm được đóng gói sẵn, đồng thời chuẩn bị ở trong nơi trú ẩn ít nhất 24 giờ. Việc rời khỏi khu vực chỉ nên thực hiện khi cơ quan chức năng công bố hướng dẫn và các tuyến sơ tán an toàn.

Đây là lần đầu tiên Iran ban hành hướng dẫn chi tiết về ứng phó sinh tổn trong trường hợp xảy ra tấn công hạt nhân ở cấp độ toàn dân.

Theo India Today, hướng dẫn này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán về khả năng Mỹ tấn công vào núi Pickaxe - một cơ sở hạt nhân nằm sâu trong lòng đất gần Natanz.

Trước đó ngày 2-11, Mỹ đã tiến hành các đợt không kích hạn chế vào đảo Qeshm của Iran gần eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, Tehran khẳng định đây chỉ là hoạt động tuyên truyền phòng vệ dân sự thường niên đã được tổ chức hơn một thập kỷ, không liên quan đến một mối đe dọa cụ thể nào.

Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy một cuộc tấn công hạt nhân sắp xảy ra.

Theo Inditoday, Al Arabiya