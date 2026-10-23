Iran phát triển UAV dẫn đường không cần GPS

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày vịnh Persia quốc gia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn WANA ngày 22-10, Iran cũng nâng cấp dòng UAV Arash, tăng trọng lượng đầu đạn từ 50kg lên 100kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao độ chính xác khi tấn công mục tiêu. Một biến thể Arash sử dụng động cơ phản lực cũng đang được phát triển.

Chuyên gia UAV thuộc Quân đội Iran cho biết dòng Arash hiện có nhiều phiên bản với năng lực tác chiến khác nhau. Tehran đồng thời thúc đẩy các hệ thống dẫn đường có thể hoạt động độc lập với hệ thống định vị toàn cầu (GPS), nhằm tăng khả năng hoạt động trong những điều kiện tác chiến khác nhau.

Tư lệnh Quân đội Iran, Thiếu tướng Amir Hatami, tuyên bố hoạt động sản xuất trang thiết bị quân sự không suy giảm trong chiến tranh. Theo ông, Iran đã mở rộng cơ sở sản xuất và duy trì lượng dự trữ đáng kể.

Quân đội Iran cho biết kho UAV của nước này đã tăng về quy mô, chủng loại và trình độ công nghệ. Các cơ sở sản xuất đang duy trì hoạt động liên tục, trong khi một hệ thống UAV mới dự kiến được công bố tên gọi và thông số kỹ thuật trong thời gian tới.

Tehran cũng mở rộng hoạt động giám sát dọc biên giới và tại các khu vực bên ngoài lãnh thổ, đặc biệt là phía đông eo biển Hormuz và vịnh Oman. Đây là những khu vực có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động hàng hải và vận chuyển năng lượng quốc tế.