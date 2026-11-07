Iran phát tín hiệu sẵn sàng thay đổi học thuyết hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei trong cuộc họp báo tuần tại Tehran ngày 17/8/2026. IRNA/TTXVN phát

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Iran đang cân nhắc điều chỉnh chính sách hạt nhân, trong khi căng thẳng quân sự với Mỹ và Israel chưa hạ nhiệt.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Fars của Iran, ông Mohebbi khẳng định nước này đang tiếp tục phát triển năng lực tên lửa, trong đó có việc mở rộng tầm bắn. Người phát ngôn IRGC nhấn mạnh nếu nhà nước quyết định điều chỉnh học thuyết hạt nhân, Iran sẽ có những bước chuẩn bị cần thiết để thực hiện quyết định đó.

Tuần trước, ông Mohsen Rezaei, quan chức phụ trách an ninh của Iran, cũng cho biết giới chức nước này đang cân nhắc khả năng thay đổi chính sách hạt nhân. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.

Bên cạnh vấn đề hạt nhân, ông Mohebbi tuyên bố quân đội Iran đã đạt được mức độ tự chủ hoàn toàn về quốc phòng, không còn phụ thuộc vào các cố vấn nước ngoài mà chủ yếu dựa vào năng lực chuyên môn trong nước. Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, người phát ngôn IRGC cho biết những nền tảng công nghệ hàng không vũ trụ tiên tiến của Iran là thành quả nghiên cứu và phát triển nội địa, không phải sản phẩm mua từ nước ngoài hay đơn thuần sao chép công nghệ.

Ông Mohebbi cũng khẳng định các đơn vị quân đội Iran vẫn duy trì khả năng chỉ huy, quản lý tại thực địa và kiểm soát hoạt động của các loại vũ khí hạng nhẹ, hạng nặng ngay cả khi phải hứng chịu các đợt không kích dữ dội. Theo ông, năng lực răn đe của Iran còn được thể hiện qua những cuộc tấn công chính xác theo kế hoạch nhằm vào các vị trí và cơ sở hạ tầng trọng yếu của đối phương.

Tên lửa của IRGC nhằm vào cơ sở KJL đặt tại Mina Abdullah (Kuwait). Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN phát

Đáng chú ý, người phát ngôn IRGC tuyên bố lực lượng phòng không Iran đã bắn hạ ít nhất 260 phương tiện bay của đối phương trong cuộc chiến, trong đó có các máy bay chiến đấu F-35, F-16, F-8 và F-5, cùng nhiều loại thiết bị bay không người lái (UAV) và UAV cỡ nhỏ. Tuy nhiên, những số liệu này hiện là tuyên bố từ phía Iran, chưa có thông tin kiểm chứng độc lập đi kèm.

Ông Mohebbi cảnh báo nếu xung đột tái diễn, Iran sẽ công bố những thành tựu đột phá trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Ông đồng thời tuyên bố bất kỳ tính toán sai lầm nào của Mỹ hoặc Israel cũng sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả có tác động kéo dài trong nhiều năm.

Trong khi đưa ra những tuyên bố cứng rắn về năng lực quân sự, Tehran cũng đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm trao đổi quan điểm về tình hình an ninh khu vực.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết trong vòng 48 giờ qua, ông đã có các cuộc điện đàm với ngoại trưởng 12 quốc gia, gồm Oman, Ai Cập, Jordan, Saudi Arabia, Qatar, Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Tunisia, Iraq và Pakistan.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Instagram, Ngoại trưởng Araghchi cho biết ông đã trình bày lập trường cơ bản của Iran, đồng thời trao đổi về sự cần thiết phải tôn trọng chủ quyền quốc gia, chấm dứt bạo lực và các hành động đe dọa, tránh những sự can thiệp từ bên ngoài có nguy cơ gây bất ổn và ngăn chặn tình trạng mất an ninh lan rộng.

Ngoại trưởng Iran cũng đề cập đến đề xuất xây dựng các cơ chế an ninh khu vực mà không có sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài khu vực.

Trong khi đó, ông Mehran Kamrava, Giáo sư ngành Chính phủ tại Đại học Georgetown ở Qatar, nhận định Mỹ và Iran đang thể hiện lập trường ngày càng cứng rắn trong các tuyên bố công khai, nhưng đồng thời vẫn duy trì những cuộc đàm phán nghiêm túc.

“Cả hai bên đều muốn thể hiện quyết tâm và lập trường cứng rắn, song vẫn có mong muốn đạt được những tiến triển cụ thể thông qua đàm phán, hướng tới chấm dứt xung đột”, ông nói.

Theo chuyên gia này, tình hình hiện nay mang đặc điểm của một cuộc xung đột cường độ thấp, với những diễn biến quân sự như Iran bắn hạ UAV của Mỹ, trong khi Mỹ phá hủy các tổ hợp tên lửa của Iran. Tuy nhiên, các hoạt động quân sự này vẫn diễn ra song song với nỗ lực duy trì đàm phán và tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.