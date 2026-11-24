Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22/9/2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Theo hãng thông tấn Mehr và kênh Press TV ngày 23/11, trong thông điệp tôn vinh các bà mẹ và người vợ của những người tử vì đạo, Thiếu tướng Ahmad Vahidi khẳng định IRGC sẽ tiếp tục bảo vệ Iran và đối phó các thế lực thù địch. Ông cảnh báo mọi hành động gây hấn của Mỹ hoặc Israel sẽ vấp phải phản ứng kiên quyết, khiến đối phương phải hối tiếc, trong phạm vi địa lý nơi phát sinh mối đe dọa.

Tướng Vahidi cam kết IRGC sẽ tiếp tục kiên định thực hiện các chỉ thị của Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang, đồng thời là Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran, Đại giáo chủ Seyyed Mojtaba Khamenei, trong việc bảo vệ lý tưởng của các liệt sĩ và bảo vệ đất nước.

Đại giáo chủ Khamenei đã chỉ thị các lực lượng vũ trang mở rộng phạm vi địa lý của hoạt động đáp trả trước bất kỳ mối đe dọa nào, đánh dấu sự chuyển đổi trong học thuyết quân sự Iran từ chiến tranh khu vực sang "chiến tranh không giới hạn về địa lý".

Sắc lệnh được ban hành tại cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao vào cuối tháng 10, yêu cầu rằng "mọi mức độ và mọi loại hình đe dọa đều phải được đáp trả ngay lập tức, hiệu quả và không bị giới hạn về địa lý".

Kể từ đó, các chỉ huy quân sự cấp cao Iran đã phát tín hiệu rằng lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng tấn công các mục tiêu nằm xa ngoài chiến trường khu vực, bao gồm cả nơi xuất phát của bất kỳ hành động gây hấn nào.

Lãnh tụ Tối cao Iran cũng ra lệnh cập nhật toàn diện cơ sở dữ liệu mục tiêu quân sự nhằm bảo đảm rằng "mọi tài sản hữu hình và phi vật chất của đối phương Mỹ - Israel đều nằm trong tầm tấn công của các lực lượng vũ trang".

Tháng 6/2025, Israel và Iran trải qua cuộc xung đột kéo dài 12 ngày, với sự tham gia của Mỹ trong các đợt tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran.

Đến ngày 28/2/2026, Mỹ và Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, mở đầu một đợt giao tranh mới kéo dài đến đầu tháng 4.

Trong các cuộc xung đột này, Iran đã sử dụng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái để đáp trả các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực.

Iran cũng đã đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển năng lượng, từ đầu tháng 3 nhằm đáp trả các cuộc tấn công, khiến giá năng lượng tăng vọt trên toàn thế giới.