Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo truyền thông Qatar, ông Ghalibaf cho biết Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài, đồng thời kêu gọi đưa ra “những quyết định cụ thể thay vì chỉ dừng lại ở những tuyên bố chính trị”.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Ghalibaf nêu rõ: “Nếu muốn ngăn tình trạng này tiếp diễn, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xóa bỏ nguy cơ chiến tranh và các mối đe dọa đối với đất nước”.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ngày 21/11, Hãng thông tấn chính thức Irran, IRNA, dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC đã tiến hành một cuộc tấn công hiệp đồng bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các vị trí của Mỹ tại hai căn cứ Al-Riffa và Awali ở Bahrain. Tehran tuyên bố đây là hành động đáp trả “hành vi gây hấn và các vụ xâm phạm liên tiếp không phận Iran”.

IRGC khẳng định cuộc tấn công đã phá hủy các radar thuộc hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Về phía Bahrain, Lực lượng Phòng vệ nước này tuyên bố các hệ thống phòng không đã đánh chặn một số đợt tấn công đường không từ Iran. Mảnh vỡ rơi xuống trong quá trình đánh chặn gây thiệt hại về vật chất nhưng không có thương vong.

Trước đó, Bộ Nội vụ Bahrain đã kêu gọi người dân nhanh chóng di chuyển đến địa điểm an toàn gần nhất sau khi còi báo động được kích hoạt tại nhiều khu vực.

Bộ Nội vụ Bahrain cho biết một cơ sở công nghiệp dân sự đã trở thành mục tiêu tấn công, khiến hỏa hoạn xảy ra tại hiện trường. Tuy nhiên, cơ quan này không công bố vị trí cụ thể của cơ sở bị tấn công.

Bahrain đã nhiều lần trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công của Iran trong tháng này. Quốc gia vùng Vịnh này là nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ và từng hứng chịu các đợt tấn công dữ dội trong giai đoạn đầu cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trước đó, ngày 17/11, quân đội Mỹ đã không kích trận địa phóng tên lửa của Iran trên đảo Qeshm, thuộc eo biển Hormuz, nhằm đáp trả các hành động mà Washington cho là nhắm vào nhân viên và cơ sở của Mỹ trong khu vực. Quan chức quân đội Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu đã sử dụng vũ khí chính xác để tấn công trận địa tên lửa của IRGC, mô tả đây là hành động “tự vệ”.

Quan chức Iran Ahmad Nafisi, Phó Tỉnh trưởng Hormozgan phụ trách chính trị và an ninh, xác nhận vụ không kích, đồng thời cho biết không gây thiệt hại cho khu dân cư, cơ sở thương mại hoặc hạ tầng trên đảo.