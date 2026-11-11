Iran phát cảnh báo cứng rắn sau khi công bố thành phố tên lửa ngầm mới

Hình ảnh về thành phố tên lửa ngầm mới do Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố ngày 10/11/2026 được hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đăng tải cùng ngày

Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố thành phố tên lửa mới được công bố của Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là thông điệp rõ ràng gửi tới các đối thủ, đồng thời cảnh báo rằng “từ nay trở đi, chính các lực lượng vũ trang Iran sẽ quyết định phạm vi địa lý của cuộc chiến”.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA tối 10/11 cho biết trong thông điệp cứng rắn gửi tới các quốc gia thù địch, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf cảnh báo: “Đừng tính toán sai lầm. Nếu các bên mắc dù chỉ một sai lầm nhỏ nhất, Iran sẽ không ngần ngại triển khai biện pháp phòng vệ nhanh chóng và ngoài sức tưởng tượng. Lần này, các lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ là bên quyết định phạm vi địa lý của cuộc xung đột”.

Chủ tịch Quốc hội Iran đánh giá cao thành tựu mới của Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC, nhấn mạnh giá trị đặc biệt của công trình này khi được phát triển trong bối cảnh Iran phải đối mặt với sức ép lớn, các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt, những mối đe dọa quân sự và tình trạng chiến tranh đang diễn ra.

Ông Ghalibaf nhấn mạnh: “Thành phố tên lửa này chắc chắn là một bộ phận quan trọng trong việc thiết lập năng lực răn đe bền vững - năng lực được hình thành từ sự sẵn sàng phòng thủ, những bước tiến không ngừng và sự đoàn kết dân tộc, qua đó khắc sâu hình ảnh về sức mạnh răn đe của Iran trong nhận thức của đối phương”.

Cùng ngày, Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC đã công bố một thành phố tên lửa mới, trưng bày nhiều loại tên lửa tiên tiến với sự hiện diện của Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Abdollahi, và Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ IRGC, Chuẩn tướng Seyyed Majid Mousavi.

Hình ảnh về thành phố tên lửa ngầm mới do Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố ngày 10/11/2026 được hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đăng tải cùng ngày

Trước đó vào hôm 7/11, theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, tiết lộ rằng Lực lượng Không gian vũ trụ IRGC sẽ công bố một thành phố tên lửa ngầm mới cùng một số thành tựu quân sự khác.

Ông Mohebbi cho biết lực lượng này đã nhanh chóng chuyển các dây chuyền sản xuất tên lửa và máy bay không người lái từ trên mặt đất xuống các cơ sở ngầm. Theo đó, IRGC không chỉ xây dựng các tổ hợp lưu trữ tên lửa dưới lòng đất mà còn thiết lập những "thành phố sản xuất tên lửa" nằm sâu trong lòng đất.

Về phần mình, trong tuyên bố đăng tải trên Telegram, Chuẩn tướng Ali Belali, cố vấn của Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC, cho biết Iran đã bảo đảm nguồn dự trữ vũ khí đủ sử dụng trong nhiều năm tới và các lực lượng vũ trang đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Ông Belali cảnh báo: "Các lực lượng vũ trang đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nếu đối phương mắc sai lầm, phản ứng của Iran sẽ mang tính hủy diệt và vô cùng quyết liệt".

Theo ông Belali, Iran đã nâng cao năng lực quân sự sau cuộc chiến Ramadan. Ông đồng thời cho rằng đối phương đang tìm cách phá vỡ sự đoàn kết trong xã hội Iran, thay vì chỉ dựa vào sức mạnh quân sự.

Ông nhấn mạnh: "Chừng nào người dân còn đoàn kết, chính sự đoàn kết đó sẽ là chìa khóa dẫn đến chiến thắng".