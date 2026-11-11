Iran phản ứng sau khi bị Pháp cáo buộc tấn công hệ thống tủ lạnh siêu thị

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông Iran, trong tuyên bố đưa ra ngày 10/11, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng những cáo buộc mới nhất, cũng như một loạt tuyên bố tương tự trước đó, nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các chính sách của Pháp đối với Iran và khu vực Tây Á.

Bộ Ngoại giao Iran mô tả những cáo buộc trên là nỗ lực nhằm bôi nhọ hình ảnh Iran và phá hoại quan hệ của nước này với các quốc gia khác. Cơ quan này cho rằng những cáo buộc đó chỉ phục vụ lợi ích của Mỹ và Israel.

Tuyên bố cho rằng chính phủ Pháp đang đổ lỗi cho các thế lực bên ngoài về những thất bại trong quản lý cơ sở hạ tầng quốc gia.

Nhấn mạnh trách nhiệm quốc tế của Pháp đối với những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và can thiệp bất hợp pháp nhằm vào Iran, Bộ Ngoại giao nước này khẳng định sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp cần thiết, phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh trước những hoạt động bất hợp pháp từ bên ngoài.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại các siêu thị ở Pháp trong hai ngày 11 và 12/10. Các vụ việc khiến nhiệt độ tại một số thiết bị tăng lên trên 50 độ C, buộc các cửa hàng phải tiêu hủy lượng lớn thực phẩm dễ hư hỏng.

Ông Barrot mô tả các vụ việc là cuộc tấn công có quy mô chưa từng có tiền lệ, đồng thời cho biết Đại sứ Iran đã bị triệu tập. Ngoại trưởng Pháp cũng cảnh báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những bên bị cáo buộc chịu trách nhiệm.

Vụ tấn công mạng xảy ra hồi tháng 10, khi tin tặc kết nối từ xa với các tủ lạnh và tủ đông tại siêu thị, sau đó tăng nhiệt độ bằng cách kích hoạt chu trình rã đông. Hậu quả là một lượng lớn thực phẩm tươi sống và đông lạnh bị hư hỏng. Thậm chí, một số thiết bị làm lạnh còn bốc cháy.

Văn phòng Công tố Paris đã thụ lý vụ việc và ngày 9/11 cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công do thấy tin tặc có sử dụng tiếng Ba Tư và các địa chỉ IP chỉ đến những thiết bị đặt tại Iran.

Văn phòng Công tố Paris đã mở cuộc điều tra đối với lãnh đạo đơn vị Shahid Kaveh, một đơn vị tác chiến mạng trực thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cùng hai cấp phó của người này và những cá nhân khác có liên quan.

Đầu tháng này, các siêu thị tại ít nhất 9 quốc gia châu Âu khác cũng trở thành mục tiêu của những vụ tấn công mạng tương tự. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các vụ việc này có liên quan đến vụ tấn công tại Pháp hay không. Chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào nhận thực hiện các vụ tấn công mạng trong tháng này tại những quốc gia châu Âu khác.

Các quốc gia bị ảnh hưởng gồm Bỉ, Estonia, Phần Lan, Ireland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Ước tính hơn 100 cửa hàng tại nhiều nước châu Âu gặp sự cố trong ngày 2/11. Mới đây nhất, Đức và Hy Lạp cũng ghi nhận sự cố tương tự.