Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo truyền thông Iran, trong bài đăng trên tài khoản X ngày 16/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết chiến dịch này nhằm thao túng dư luận Mỹ và châu Âu, khiến người dân ủng hộ các chính sách của chính phủ.

Ông viết: “Từ các vụ việc liên quan đến tủ lạnh ở Pháp cho đến những cáo buộc Iran âm mưu ám sát các quan chức Mỹ, chúng ta đang chứng kiến điều dường như là chiến dịch tung thông tin sai lệch có chủ đích và được phối hợp, dàn dựng. Mục đích của chiến dịch là mô tả Iran không chỉ là mối đe dọa đối với các chính phủ phương Tây mà còn là kẻ thù của người dân bình thường và cuộc sống thường nhật”.

Người phát ngôn Iran cho rằng mục tiêu của cáo buộc này là thúc đẩy công chúng ủng hộ chiến tranh leo thang, đồng thời hợp thức hóa các hành động chính trị và quân sự của giới lãnh đạo dưới danh nghĩa bảo vệ an toàn công cộng.

Theo ông Baqaei, trong cuộc chiến tranh nhằm vào Iran, Mỹ và Israel đã sát hại các quan chức Iran. Tuy nhiên, Iran đã và đang đáp trả bằng sự kháng cự kiên quyết và quyền tự vệ chính đáng. Ông khẳng định Iran không có nhu cầu sử dụng bạo lực như các đối thủ và cũng không có lý do gì để phá vỡ cuộc sống thường nhật của người dân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố: “Việc các quan chức Mỹ phải rút vào các hầm trú ẩn quân sự sau nhiều ngày tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến là nỗ lực rõ ràng nhằm khơi gợi sự cảm thông từ công chúng”.

Phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xuất hiện sau khi truyền thông Mỹ dẫn lời 7 quan chức am hiểu về thông tin tình báo mới nhất cho rằng Iran đang xây dựng các kế hoạch nhằm tấn công các quan chức tại thủ đô Washington, D.C.

Theo các nguồn tin, các kế hoạch của Iran hiện nhằm tạo thêm các phương án lựa chọn, chứ chưa phải dấu hiệu cho thấy sắp xảy ra cuộc tấn công. Tuy nhiên, những kế hoạch mà Mỹ phát hiện có mức độ cụ thể rất cao, bao gồm cả địa điểm và mục tiêu. Điều này đã thúc đẩy Mỹ khẩn trương xây dựng hàng loạt phương án ứng phó.

Các quan chức Mỹ coi những thông tin tình báo này là dấu hiệu cho thấy Iran sẵn sàng leo thang căng thẳng ở mức đáng báo động trong bối cảnh nước này đang chịu sức ép lớn từ các cuộc không kích liên tục của Mỹ và lệnh phong tỏa kinh tế khắc nghiệt. Theo các nguồn tin, điều này cho thấy Iran đang tích cực lên kế hoạch cho các cuộc tấn công tiềm tàng trên lãnh thổ Mỹ, dù chưa có bằng chứng cho thấy Iran đã quyết định triển khai các kế hoạch đó.

Trong tuần qua, các quan chức Mỹ đã tổ chức một số cuộc họp để thảo luận biện pháp đối phó với mối đe dọa này. Một nguồn tin mô tả công tác chuẩn bị là thận trọng và cần thiết.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các mối đe dọa từ Iran cũng khiến Cơ quan Mật vụ Mỹ chuyển Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đến sống tại một khu nhà ở quân đội trong tuần trước.

Theo một trong các nguồn tin, tình báo Mỹ đã ghi nhận những trao đổi của phía Iran cho rằng nước này đã cất giấu vật liệu chế tạo bom bên trong lãnh thổ Mỹ. Các quan chức vẫn có những đánh giá khác nhau về mức độ đáng tin cậy của thông tin này, nhưng nhìn chung cho rằng Iran hoàn toàn có thể, thậm chí nhiều khả năng đã bố trí sẵn vật liệu phóng xạ hoặc các tác nhân hóa học tại Mỹ để gắn vào một loại vũ khí thông thường.

Về phần mình, trong một tuyên bố, người phát ngôn phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc ở New York phản bác: “Iran coi việc sử dụng vũ khí hóa học trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng hoàn toàn bất hợp pháp và kiên quyết bác bỏ, đồng thời khẳng định dứt khoát rằng những cáo buộc sai sự thật và bịa đặt được đưa ra về vấn đề này là hoàn toàn không đúng”.