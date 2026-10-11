Iran phản pháo ông Trump sau phát biểu gây tranh cãi về hai thành phố Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng Tehran tấn công San Diego hoặc Los Angeles chỉ là những điều “tưởng tượng”, được sử dụng nhằm “gieo rắc nỗi sợ hãi” trong người dân Mỹ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào sáng 11/10, ông Baghaei nhận định những phát biểu của ông Trump là “một ví dụ điển hình về chính trị dựa trên nỗi sợ hãi”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran viết: “Để gieo rắc nỗi sợ hãi trong chính người dân nước mình, họ dựng lên một kẻ thù tưởng tượng trên bầu trời nhằm che khuất mối đe dọa thực sự ngay trên mặt đất”.

Theo ông Baghaei, mối nguy hiểm thực sự không nằm bên ngoài biên giới của Mỹ, cũng không hiện hữu trên bầu trời Los Angeles hay San Diego mà nằm ngay trong bộ máy chính quyền đã áp đặt một cuộc chiến tranh phi pháp lên thế giới, gây ra những hậu quả trên phạm vi toàn cầu.

Theo kênh Al Jazeera, Tổng thống Trump đã vấp phải làn sóng chỉ trích sau khi phát biểu tại cuộc vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ ở bang Nebraska hôm 5/10 rằng người dân Mỹ cần sẵn sàng chấp nhận hy sinh để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, mặc dù Tehran từ lâu đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này đang tìm cách chế tạo bom nguyên tử.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Đó là cái giá nhỏ phải trả để bảo đảm an toàn cho thế giới và đất nước chúng ta”, dường như đề cập đến những tác động dây chuyền của cuộc chiến, bao gồm giá nhiên liệu và phân bón tăng cao.

Sau đó, ông tuyên bố: “Họ có thể phá hủy một thành phố. Cứ để họ phá hủy Los Angeles. Cứ để họ phá hủy San Diego. Đây là một cái giá rất nhỏ phải trả, và mọi chuyện sẽ sớm kết thúc”.

Nhà Trắng giải thích rằng ông Trump muốn nhấn mạnh nếu Iran được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, nước này có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những thành phố của Mỹ.

Tuy nhiên, các chính trị gia đảng Dân chủ và một số thành viên đảng Cộng hòa cáo buộc Tổng thống đã đưa ra phát biểu hàm ý rằng một số thành phố của Mỹ có thể bị hy sinh.

Thống đốc bang California Gavin Newsom, thành viên đảng Dân chủ và là người thường xuyên chỉ trích ông Trump, cho rằng điều này “nguy hiểm”, đồng thời kêu gọi Quốc hội kiềm chế những hành động của ông Trump.

Một số thành viên trong chính đảng của ông Trump cũng bày tỏ sự sửng sốt trước những phát biểu này.

Ông Jim Desmond, ứng cử viên đảng Cộng hòa tranh cử tại khu vực bầu cử Hạ viện số 48 của California, là một trong những người công khai thể hiện sự bất đồng với tuyên bố của ông Trump.

Ông Desmond viết trên mạng xã hội X: “Tôi kiên quyết phản đối những phát biểu của Tổng thống Trump. Nước Mỹ phải đứng lên đối phó với Iran và bảo vệ lợi ích của mình, nhưng trách nhiệm hàng đầu của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang là bảo vệ người dân Mỹ và lãnh thổ đất nước”.

Ông Desmond nhấn mạnh: “Không một thành phố nào của Mỹ có thể bị đem ra hy sinh, và không một gia đình Mỹ nào được phép bị coi là thiệt hại ngoài ý muốn”.

Hạ nghị sĩ Kevin Kiley, một chính trị gia độc lập tham gia nhóm nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội và đang tranh cử tái đắc cử ở miền Bắc California, cũng nhận xét rằng những phát biểu của ông Trump là “không có lợi”.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã bác bỏ những lời chỉ trích, cho rằng đây là một phần của “làn sóng phản ứng thái quá của truyền thông” và “không dựa trên thực tế”.

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung, viết trên mạng xã hội: “Ông ấy rõ ràng muốn nói rằng các thành phố của Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công nếu không ngăn chặn được một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Ông Cheung tuyên bố: “Nước Mỹ an toàn hơn nhờ Tổng thống. Iran không còn vũ khí hạt nhân, không còn hải quân, không còn không quân và không còn tiền bạc”.

Sau đó vào ngày 8/10, Tổng thống Trump khẳng định những phát biểu trước đó của ông về khả năng Iran tấn công các thành phố thuộc bang California đã bị hiểu sai. Nhà lãnh đạo Mỹ giải thích rằng ông muốn nhấn mạnh việc người dân chấp nhận giá xăng tăng tạm thời là cái giá nhỏ để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Điều tôi muốn nói là việc giá xăng tăng tạm thời chỉ là một cái giá nhỏ phải trả để đổi lấy việc Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân”.

“Nếu muốn biết thế nào là một cái giá đắt, các bạn có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu họ ném bom San Diego và/hoặc Los Angeles không?”, ông Trump viết, đồng thời khẳng định ông yêu quý cả hai thành phố này.

Tuy nhiên, lời giải thích của Tổng thống Mỹ không ngăn được phản ứng từ Tehran. Trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tiếp tục bác bỏ kịch bản tấn công hai thành phố Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington sử dụng nỗi sợ hãi để biện minh cho chính sách đối với Iran.