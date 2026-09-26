Iran phản pháo cáo buộc của Colombia sau khi Bogotá cắt quan hệ ngoại giao

Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc của Colombia về mối liên hệ giữa chính phủ Iran với các nhóm khủng bố quốc tế và 'khủng bố ma túy'. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, Bộ Ngoại giao Iran mô tả các cáo buộc của Colombia nhằm vào Tehran và một bộ phận lực lượng vũ trang Iran là “vô căn cứ”, đồng thời cho rằng, quyết định cắt quan hệ ngoại giao của Bogotá vi phạm nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và lợi ích của hai nước.

Cáo buộc chính phủ Colombia chịu ảnh hưởng lớn từ các băng nhóm sản xuất và phân phối ma túy, Bộ Ngoại giao Iran dẫn vụ lực lượng chức năng nước này thu giữ 55 kg cocaine tại Tehran, cho biết số ma túy này được đưa vào nước Cộng hòa Hồi giáo qua đường buôn lậu bởi một mạng lưới bị cáo buộc có liên hệ với các nhân vật có ảnh hưởng tại Colombia.

Theo bộ trên, thay vì cắt quan hệ ngoại giao, giới chức Colombia lẽ ra nên phối hợp với Iran để xác định những người đứng sau hoạt động vận chuyển số ma túy nói trên cũng như các lô hàng tương tự. Iran cho biết sẽ tiến hành “các biện pháp cần thiết” để bảo vệ lợi ích quốc gia trước điều mà Tehran gọi là “cách tiếp cận vô lý và thù địch” của Colombia.

Trước đó, Colombia tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Iran, có hiệu lực từ ngày 19/9. Theo Colombia, quyết định được đưa ra dựa trên các quan ngại về an ninh quốc gia và an ninh khu vực, cuộc đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, cũng như các cáo buộc về mối liên hệ giữa chính phủ Iran với các nhóm khủng bố quốc tế và “khủng bố ma túy”.

Colombia cũng viện dẫn các cáo buộc vi phạm nhân quyền tại Iran, các cuộc tấn công nhằm vào những quốc gia không phải là bên tham gia xung đột tại Trung Đông, việc đóng cửa Eo biển Hormuz và những hạn chế đối với hoạt động của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trong việc xác minh chương trình hạt nhân của Iran.

Bộ Ngoại giao Colombia cho biết việc cắt quan hệ ngoại giao không đồng nghĩa với việc chấm dứt quan hệ lãnh sự giữa hai nước.