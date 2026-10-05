Iran phản hồi việc Nga đề xuất tiếp nhận urani

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Phát biểu tại họp báo, ông Baghaei khẳng định Iran đang duy trì trao đổi với Nga và các đối tác quốc tế liên quan, trong đó có Trung Quốc, về các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân.

Theo ông, mọi quyết định của Tehran sẽ dựa trên tính toán chiến lược và lợi ích dài hạn của đất nước, trong bối cảnh hồ sơ hạt nhân vẫn là điểm nóng trong quan hệ quốc tế.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đề xuất của Moskva về việc tiếp nhận urani làm giàu từ Iran vẫn đang để ngỏ. Nga cũng tái khẳng định sẵn sàng đóng vai trò trung gian kỹ thuật, bao gồm tái xử lý hoặc lưu trữ urani theo các cơ chế phù hợp với thỏa thuận quốc tế.

Đây không phải lần đầu Nga tham gia vào cơ chế xử lý urani của Iran. Trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Moskva từng tiếp nhận một phần urani làm giàu từ Tehran nhằm hỗ trợ kiểm soát chương trình hạt nhân của nước này.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân Iran - phương Tây vẫn chưa đạt đột phá, đề xuất mới của Nga được xem là một kênh ngoại giao tiềm năng, song vẫn phụ thuộc vào sự đồng thuận giữa các bên liên quan, đặc biệt là Tehran và Washington.