Iran phá giới hạn 2.000 km của tên lửa, tăng sản xuất vũ khí gấp 2,5 lần

Iran đã bắt đầu sản xuất tên lửa đạn đạo có tầm bắn vượt 2.000 km, phá vỡ giới hạn mà Tehran duy trì trong nhiều thập niên. Thông tin được ông Mohammad Akramiya, người phát ngôn Các lực lượng vũ trang Iran, công bố trong bối cảnh xung đột với Mỹ tiếp diễn.

"Giới chức Iran đã quyết định tăng tầm bắn tên lửa do cuộc xung đột đang diễn ra với Mỹ. Trong cuộc xung đột này, chúng tôi kết luận rằng việc tăng tầm bắn tên lửa là hoàn toàn cần thiết và chúng tôi đã bắt đầu thực hiện điều đó", ông Akramiya nói.

Trong nhiều năm, các quan chức Iran khẳng định giới hạn 2.000 km là lựa chọn chính sách, không phải giới hạn công nghệ.

Việc thay đổi chính sách có thể mở rộng phạm vi tấn công của lực lượng tên lửa Iran tới các cơ sở quân sự Mỹ nằm ngoài Trung Đông.

Iran hiện sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn và đa dạng. Các tên lửa, căn cứ, cơ sở lưu trữ và dây chuyền sản xuất của nước này được gia cố, nhiều cơ sở nằm sâu dưới lòng đất.

Tehran phụ thuộc đáng kể vào tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) để bù đắp những hạn chế của lực lượng thông thường.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng từng bước hoàn thiện phương thức tác chiến kết hợp tên lửa và UAV.

Một trong những vũ khí được đề cập là tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Fattah-2. Iran cho biết loại tên lửa này được tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm, nhằm tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không.

Trong một diễn biến liên quan, ông Talaei-Nik, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, cho biết năng lực sản xuất vũ khí và trang thiết bị quốc phòng của nước này đã tăng 2,5 lần so với trước chiến sự với Mỹ.

Theo ông Talaei-Nik, sản xuất vũ khí, trang thiết bị quốc phòng và đạn dược trong nước tiếp tục mở rộng trong 7 tháng chiến sự.

Một số loại vũ khí có sản lượng tăng hơn 3 lần nhờ sự tham gia của khu vực tư nhân.

Hiện hơn 1.000 hệ thống, vũ khí, trang thiết bị và đạn dược được sản xuất thông qua mạng lưới của Bộ Quốc phòng Iran và các công ty đối tác.