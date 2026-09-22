Iran, Pakistan thúc đẩy ngoại giao giữa căng thẳng với Mỹ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gặp gỡ Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi tại Tehran. Ảnh: WANA

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 21/9 tiếp Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi tại Tehran, trong chuyến thăm thứ sáu của quan chức Pakistan này tới Iran kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào nước này hồi tháng 2.

Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi Tehran cho biết đã nhận được thông tin tình báo về khả năng Mỹ chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Trong cuộc hội đàm, ông Pezeshkian bày tỏ kỳ vọng quan hệ Iran và Pakistan sẽ tiếp tục được củng cố. Tổng thống Iran cho rằng các hành động và sức ép của Mỹ đã góp phần thúc đẩy các quốc gia Hồi giáo xích lại gần nhau, đồng thời dẫn chuyến thăm và những cuộc tham vấn thường xuyên giữa các phái đoàn Iran và Pakistan là một minh chứng.

Ông Naqvi đánh giá quan hệ giữa hai nước đang ở mức cao chưa từng có, khẳng định Islamabad coi trọng việc duy trì và phát triển quan hệ với Tehran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 21/9 tới New York để tham dự khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Trên đường đi, ông dừng tại Doha và thảo luận với các quan chức Qatar về những diễn biến mới tại khu vực.

Phát biểu bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết Doha đang phối hợp với Pakistan nhằm tạo điều kiện cho Iran và Mỹ nối lại đối thoại.

“Doha đang nỗ lực làm trung gian và mở ra con đường đối thoại giữa Iran và Mỹ”, ông al-Ansari nói, đồng thời cho biết Qatar tìm cách tạo điều kiện để hai bên có thể đạt một thỏa thuận, kể cả một thỏa thuận ngắn hạn.

Tổng thống Pezeshkian cũng dự kiến phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và gặp một số lãnh đạo, quan chức các nước trong thời gian ở New York. Mỹ đã cấp thị thực cho ông Pezeshkian và Ngoại trưởng Araghchi, nhưng áp dụng các hạn chế đi lại và mua sắm đối với những thành viên còn lại trong phái đoàn Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông phương Tây ngày 20/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc nhiều phương án đối phó Iran, từ tiếp tục gây sức ép kinh tế đến đạt một thỏa thuận với Tehran. Ông cũng để ngỏ khả năng gặp trực tiếp Tổng thống Pezeshkian.

Trong khi đó, ông Mohsen Rezaei, quan chức an ninh cấp cao của Iran, cho biết Tehran đã đưa ra một loạt điều kiện mới với chính quyền Tổng thống Trump nhằm nối lại đàm phán.

Trao đổi với kênh Al Jazeera, ông Rezaei cho biết bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày đạt được hôm 17/6 đã không thể chấm dứt xung đột cũng như mở lại eo biển Hormuz. Iran hiện đang chờ phản hồi từ phía Mỹ đối với những đề xuất mới.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải và hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ngày 21/9 thông báo hai tàu chở dầu bị tấn công tại khu vực này.

Iran trước đó đã nhắm mục tiêu vào một số tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz mà không được Tehran cho phép hoặc sử dụng các tuyến hàng hải mà nước này không phê duyệt.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman, qua đó vận chuyển một phần đáng kể nguồn dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Bất ổn tại đây vì vậy có thể tác động trực tiếp đến hoạt động vận tải và thị trường năng lượng quốc tế.