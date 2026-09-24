Iran nói Mỹ còn 5 ngày để mở cửa Hormuz, phủ nhận việc đàm phán ở New York

Theo WANA, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 23/9 tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa và không có cuộc đàm phán nào diễn ra cho đến khi Mỹ đáp ứng các điều kiện của Tehran.

"Pakistan, Qatar và Iraq đã hỏi các điều kiện của chúng tôi là gì. Phía Mỹ cũng hỏi và chúng tôi đã nêu các điều kiện đó ra. Hiện nay, 7 điều kiện của Iran đã được gửi cho Mỹ thông qua các bên trung gian. Để eo biển Hormuz được mở lại, các điều kiện của Iran phải được thực hiện đầy đủ và cùng một lúc, hoặc được thực hiện trong khoảng 3 - 5 ngày tới để xây dựng lòng tin", ông Rezaei cho biết.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: WANA

Nhắc lại kinh nghiệm từ các cuộc đàm phán trước đây, ông Rezaei chỉ trích Mỹ vì đã áp đặt phong tỏa hải quân dù Iran thời điểm đó chưa hoàn toàn đóng cửa eo biển Hormuz. "Hiện đòn bẩy nằm trong tay chúng tôi. Eo biển Hormuz là một công cụ để nhân dân Iran bảo đảm các quyền lợi của mình", ông Rezaei nói.

Khi được hỏi về thông tin phái đoàn Iran đã có những cuộc đàm phán với Mỹ bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, ông Rezaei trả lời: "Những gì đang diễn ra hiện nay chỉ đơn thuần là việc chuyển các điều kiện của Iran thông qua trung gian, không thể coi là đàm phán".

Quan chức Iran cũng nhấn mạnh rằng Tehran đã đạt tới một vị thế chiến lược mới và sẽ không quay trở lại thời kỳ đàm phán như trước xung đột. Đề cập tới bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước Liên Hợp Quốc, ông Rezaei mô tả đây là "nỗ lực bảo vệ chiến dịch quân sự của Mỹ ở Trung Đông, dù không đạt được mục tiêu cụ thể nào".

Về những diễn biến tại eo biển Bab al-Mandab, ông Rezaei cho biết lực lượng Houthi đã hành động độc lập, đồng thời nhấn mạnh Iran không muốn xảy ra xung đột giữa Yemen và Ảrập Xêút.