Iran nói Ả-rập Xê-út và Houthi chưa phản hồi đề nghị hoà giải

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. (Ảnh: Reuters)

Thông tin được ông Araqchi đưa ra trong cuộc phỏng vấn truyền hình phát sóng ngày 20/10.

Đầu tháng này, ông Araqchi đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện cho đối thoại, trong bối cảnh Houthi gia tăng tấn công Ả-rập Xê-út.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Ekhbariya của Iraq, ông Araqchi cũng đề cập đến khả năng Ai Cập tham gia cùng Ả-rập Xê-út trong cuộc chiến chống Houthi.

“Bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài cũng sẽ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn”, ông Araqchi nói và cho biết, Ai Cập đã thông báo với Iran rằng sẽ “không trực tiếp” can thiệp vào cuộc xung đột tại Yemen.

Vài ngày trước, Ai Cập tuyên bố sẵn sàng cung cấp cho Ả-rập Xê-út sự hỗ trợ cần thiết để bảo vệ an ninh của nước này, động thái có thể khiến căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Ai Cập về khả năng quân đội nước này triển khai hành động nhằm vào Houthi đã bị trì hoãn đến ngày 26/10. Ai Cập sở hữu một trong những lực lượng quân sự lớn nhất thế giới Ả-rập.

Cuối tuần qua, Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi tuyên bố sẽ phê chuẩn mọi yêu cầu hỗ trợ quốc phòng từ Ả-rập Xê-út, nhằm bảo vệ đồng minh vùng Vịnh của mình.

“Tôi không nói đến việc đối đầu hay tấn công bất kỳ ai. Chúng ta chỉ đang nói về vấn đề phòng thủ”, ông nói.

Ả-rập Xê-út đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tài chính cho nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của Ai Cập. Dự kiến ​​trong tháng này, Riyadh sẽ gửi 5,3 tỷ USD vào Ngân hàng Trung ương Ai Cập, cùng với 267,39 triệu USD tiền lãi.