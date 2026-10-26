Iran nỗ lực phá vỡ phong tỏa của Mỹ

Phong tỏa khiến Iran mất hàng chục tỷ USD doanh thu dầu mỏ. (Ảnh: AFP)

Theo Miad Maleki, cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ, được trả lời phỏng vấn trên Iran International, việc phong tỏa đang khiến Iran ngày càng khó thu được nguồn thu từ dầu mỏ, trong khi tiền mã hóa chỉ có thể cung cấp một phương án thay thế hạn chế để chuyển tiền.

Khoảng 350 triệu USD tiền mã hóa của Iran đã bị đóng băng. Trong khi đó, Washington tuyên bố lệnh phong tỏa đã ngăn Iran xuất khẩu lượng dầu thô trị giá ít nhất 25 tỷ USD. Theo ông Maleki, mất nguồn thu dầu mỏ mới là thách thức lớn nhất đối với Tehran.

Phong tỏa khiến Iran mất hàng chục tỷ USD doanh thu dầu mỏ

Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết rằng trong 100 ngày, lệnh phong tỏa hàng hải đã ngăn Iran xuất khẩu ít nhất 25 tỷ USD dầu thô.

Ban đầu, Iran vẫn tiếp tục bán lượng dầu đã đi qua eo biển Hormuz trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực và đang được lưu trữ trên các tàu chở dầu ở vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, dẫn số liệu từ công ty dữ liệu hàng hóa Kpler, lượng dầu dự trữ trên các tàu này đã cạn vào giữa tháng 10.

Homayoun Falakshahi, người đứng đầu bộ phận phân tích dầu thô của Kpler, nhận định Iran không còn dầu để tiếp tục giao cho Trung Quốc từ nguồn dự trữ nổi này.

Ông Maleki cho rằng nguồn thu từ dầu mỏ mà Iran từng dựa vào để chi trả cho hàng nhập khẩu gần như đã bị cắt đứt, khiến nền kinh tế nước này chịu sức ép ngày càng lớn.

Chi phí nhập khẩu sẽ là thách thức tiếp theo

Theo ông Maleki, một số hàng hóa hiện được đưa vào Iran đã được thanh toán từ trước, trong khi những mặt hàng khác vẫn tiếp tục được vận chuyển qua đường bộ.

Tuy nhiên, khó khăn sẽ nghiêm trọng hơn khi Iran phải thanh toán các đơn hàng mới và chi phí vận chuyển mà không còn nguồn thu dầu mỏ như trước.

Ông cảnh báo rằng khi Iran không còn đủ khả năng chi trả cho việc mua và vận chuyển hàng hóa qua các tuyến đường bộ, những vấn đề kinh tế của nước này sẽ trở nên khó giải quyết hơn nhiều. Dù vậy, hiện vẫn chưa thể xác định chính xác khi nào Iran sẽ rơi vào tình trạng đó.

Yemen tiếp tục là một mặt trận gây sức ép khu vực

Trong diễn biến liên quan, các lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen tiếp tục củng cố quyền kiểm soát tại khu vực ven biển phía Nam Biển Đỏ.

Trong khi đó, lực lượng Houthi tiếp tục tấn công các mục tiêu của chính phủ Ả Rập Xê-út, cơ sở dân sự và hạ tầng dầu mỏ nhằm gây sức ép buộc Riyadh ngừng ủng hộ chính phủ Yemen và chấp nhận các yêu sách của lực lượng này.

Nh.Thạch