Iran nghiên cứu ngược công nghệ từ UAV dưới nước của Mỹ

Iran tuyên bố sẽ nghiên cứu ngược phương tiện không người lái dưới nước của Mỹ bị IRGC thu giữ, trong động thái được Tehran cho là nhằm khai thác công nghệ quân sự tiên tiến của Washington. Nguồn: nournews.ir/en

Theo hãng thông tấn Nournews (Iran), người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ sẽ bắt đầu nghiên cứu ngược kỹ thuật của phương tiện không người lái dưới nước của Mỹ bị lực lượng hải quân IRGC thu giữ.

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải ngày 22/9, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi đã thảo luận về khả năng chiến đấu trong lực lượng vũ trang Iran trước các trang thiết bị quân sự tiên tiến của Mỹ liên quan đến cuộc xung đột gần đây.

Ông Mohebbi nói: "Cuộc chiến đã chứng minh rằng những công nghệ tiên tiến nhất của Mỹ được sử dụng trong ngành công nghiệp quân sự và quốc phòng đã rơi vào tầm kiểm soát của Iran".

Ông dẫn chứng máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ như một ví dụ nổi bật, cho rằng máy bay này tích hợp các công nghệ tiên tiến trong thân máy bay, khả năng hoạt động, tàng hình, trần bay và khả năng mang vũ khí.

Theo người phát ngôn của IRGC, chiếc F-35, sử dụng một số công nghệ tiên tiến nhất, "đã trở thành mục tiêu của các hệ thống phòng không hiện đại và tiên tiến của IRGC".

Ông Mohebbi cũng đề cập đến việc lực lượng hải quân IRGC thu giữ một phương tiện không người lái dưới nước của Mỹ, nói rằng phương tiện này chứa công nghệ tiên tiến đã rơi vào tay lực lượng Iran.

Ông Mohebbi nêu rõ: "Công nghệ tiên tiến trong phương tiện trên đã rơi vào tay lực lượng hải quân IRGC và quá trình nghiên cứu ngược để chế tạo nó sẽ được tiến hành".

Người phát ngôn của IRGC tiếp tục chỉ ra việc Iran sở hữu nhiều loại máy bay, tàu ngầm và tàu không người lái khác nhau, nói rằng: "Ngày nay, chúng tôi có một bộ sưu tập các loại máy bay chiến đấu, hỗ trợ, vận tải và trinh sát khác nhau".

Theo truyền thông quốc tế, các nhà phân tích cho rằng Iran khó có thể giành được lợi thế quân sự quyết định từ phương tiện không người lái dưới nước bị thu giữ, nhưng sự việc này đặt ra thách thức đối với nỗ lực thể hiện ưu thế công nghệ của Washington.