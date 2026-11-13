Iran nêu rõ các điều kiện đàm phán với Mỹ
Theo truyền thông Trung Đông, ngày 12/11, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán của Tehran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Iran đang chờ phản hồi chính thức từ Mỹ đối với các yêu cầu mà nước này đã chuyển tới Washington thông qua bên trung gian Qatar. Ông đồng thời cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ hoặc Israel nhằm vào Iran cũng sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/iran-neu-ro-cac-dieu-kien-dam-phan-voi-my/7617.html