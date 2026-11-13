Iran nêu rõ các điều kiện đàm phán với Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đe dọa tăng gấp đôi thuế nhập khẩu với hàng hóa Mexico, nếu nước này không ngăn chặn các đoàn người di cư mà ông cho là đang chuẩn bị vào Mỹ. Tuyên bố mới làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Washington và một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Mỹ.